عندما أعلن جيش العدو عن إطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق مساء الأحد على طول الحدود مع ، لم يقل إنه سينفذها بالذخيرة الحية داخل الأراضي ، كما فعل اليوم في الجرمق والعيشية عبر سلسلة من الغارات.وتزامن ذلك مع استمرار العمليات العدوانية في المناطق الحدودية، وتحليق مكثف للطيران التجسسي في الأجواء اللبنانية وصولا إلى سماء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.وربطا بملف الاعتداءات المتكررة وخرقها اتفاق وقف إطلاق النار كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل قد سقط بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن مشيرا إلى أن المسار الوحيد القائم حاليا هو مسار “الميكانيزم” مبديا تشاؤله حيال التطورات الراهنة.هذا ولم يغب الوضع الجنوبي في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية عن لقاء الرئيسين نبيه بري وجوزاف عون في قصر بعبدا، حيث تناول البحث التطورات الإقليمية بعد قمة شرم الشيخ والاتفاق المتعلق بغزة.وبعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: “اللقاءات دائما ممتازة مع فخامة الرئيس وردا على ما نشره سمير جعجع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من كلام منسوب إليه نقلت مصادر عن الرئيس بري قوله لجعجع: “من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك سوى استصدار كلام على لساني؟ والجواب إليك!”ولإنعاش ذاكرة اللبنانيين المقيمين وبشهادة المغتربين ومن ضمنهم مناصرو القوات اللبنانية في فإن جعجع قال أمامهم بصوته الحقيقي في موضوع اقتراع المغتربين أمس: “ليس بيننا من لا يستطيع شراء تذكرة سفر ليأتي إلى لبنان ولو لمدة أربع وعشرين ساعة فقط فيدلي بصوته.وعلى صعيد آخر، يشهد مجلس النواب غدا جلسة مخصصة لمطبخه التشريع لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية الدائمة، فيما يعقد جلسة له الخميس المقبل.وفي غزة تتواصل الخروقات الإسرائيلية، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال ارتكب ثمانين خرقا منذ قرار وقف الحرب قبل عشرة أيام، ما أسفر عن استشهاد سبعة وتسعين فلسطينيا وإصابة مئتين وثلاثين آخرين.وإلى الأراضي المحتلة حيث اجتمع رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وناقشوا الوضع في غزة غداة تصعيد ميداني هدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.=======تحذيرات بالكلام وبالنار للبنان. التحذير الكلامي جاء من المبعوث توم باراك، الذي عاد فجأة الى واجهة المشهد اللبناني بكلام عالي السقف، بل بكلام هو الاخطر له كتبه على منصة اكس.براك المعروف بأنه يقول الامور كما هي بلا قفازات وبلا ديبلوماسية، رأى انه يجب نزع سلاح داخل لبنان وبدء مناقشات امنية وحدودية مع اسرائيل.واعتبر ان على اميركا ان تدعم بيروت للانفصال سريعا عن ميليشيا حزب الله المدعومة من ايران.المواقف اللافتة لباراك شكلت مدار بحث في الاجتماع الذي انعقد في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. علما ان معلومات ال "ام تي في" تشير الى ان المبعوث الاميركي يستعد للعودة الى لبنان، وسيكون في بيروت في السابع من تشرين الثاني المقبل.وعلى وقع كلام براك، نفذ الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات جوية في الجنوب، كما حلق على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها وفوق السلسلة الشرقية للبقاع الشمالي.كل المواقف والتطورات تثبت ان مرحلة الضغط على لبنان بدأت وبقوة، وان المرحلة المذكورة قد تكون زاخرة بالتطورات الدراماتيكية ، وخصوصا ان بري اكد في حديث صحافي نشر قبل قليل ان المسار المقترح للتفاوض بين لبنان واسرائيل سقط، معتبرا ان المسار الوحيد هو مسار الميكانيزم. فهل ستواصل الميكانيزم عملها ام تترك الساحة لاسرائيل كي توجه رسائلها النارية الى لبنان؟.=======كلما فكر البعض بالتفاوض والسلام ذكره الصهيوني بحقيقته العدوانية على الدوام، وجديد الرد الصهيوني على بث اجواء تفاوضية من الجانب اللبناني غارات صهيونية على الجرمق والمنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية التي هي بلدة رئيس الجمهورية.عدوانية متواصلة ضمن سلسلة يومية بحثها الرئيس جوزاف عون في بعبدا مع الرئيس نبيه بري فضلا عن الاوضاع العامة في لبنان والتطورات في المنطقة بعد قمة شرم الشيخ والاتفاق حول غزة.وعن لقاء بعبدا قال الرئيس بري انه كان ممتازا كالعادة، واتبعه بحديث صحافي تطرق فيه لما يحكى عن مفاوضات قائلا اننا متمسكون باتفاقية وقف اطلاق النار التي أقرت في تشرين الثاني الماضي، وهي الاتفاقية التي يفترض أن تشرف على تنفيذها لجنة الميكانيزم، فهي الآلية المعتمدة حاليا ولا شيء سواها كما أكد الرئيس بري.وأما المبعوث الرئاسي الاميركي توم براك، فيؤكد من جديد اطاحة بلاده بكل اشكال السيادة اللبنانية، متحدثا باللغة الصهيونية ومهولا على اللبنانيين كعادته بالنيران الاسرائيلية او الاستسلام للشروط الصهيو اميركية التي يصرح بها براك ورفاقه.وأما تصريحات سيده دونالد ترامب كما وصفها الامام السيد علي الخامنئي السخيفة لمحاولة رفع معنويات الصهاينة المحبطين فلا قيمة لها، اما افتخار الرئيس الاميركي بقصف الصناعة النووية الايرانية وتدميرها فهو وهم، نصح الامام الخامنئي ترامب بالبقاء عليه.وعلى حالها هي غزة الصابرة تحت الحصار الصهيوني والخداع الاميركي، بحسب الاعلام العبري الذي نقل مستشارون صهاينة ان التصعيد الذي شهدته غزة بالامس كان بتفاهم بين الحكومة والادارة الاميركية التي سمحت للجيش العبري بشن هجماته على غزة وادت بحسب وزارة الصحة في القطاع الى ارتقاء عشرات الشهداء.وفي اليمن العزيز كان درب الشهادة مكللا برئيس الاركان الفريق محمد عبد الكريم الغماري ورفاقه الذين شيعهم اليمنيون بموكب مهيب، مؤكدين الثبات على نصرة الحق الفلسطيني والدفاع عن كل مظلوم وعن قضايا الامة مهما غلت التضحيات.=======من دون اي مبالغة، حائط مسدود.هذا ما وصلت اليه كل مسارات الحلول الموعودة في لبنان، والتي أمل كثيرون بها خيرا، منذ تشكيل السلطة الجديدة قبل تسعة اشهر تقريبا وحتى اليوم.فعلى مسار تطبيق اتفاق وقف النار، وفوقه القرار 1701، وفوق الاثنين طرح المفاوضات غير المباشرة، حائط مسدود، بإقرار المبعوث الاميركي توم براك صباحا، وبإعلان صريح من الرئيس نبيه بري مساء، الذي كشف أن مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل سقط بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن، وان المسار الوحيد حاليا هو لجنة الميكانيزم.وعلى مسار نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، حائط مسدود. فبعد همروجة الصيف، صمت مطبق، باستثناء الخبر المرتبط بتولي نجل سلطان ابو العينين قيادة حركة فتح في لبنان.وعلى مسار العلاقة مع سوريا، حائط مسدود. فملف ترسيم الحدود لم يعد في التداول، وقضايا الاغتيالات والمفقودين والمخطوفين بلا نتيجة. اما النزوح، فمكرس، بقرارات غير مسؤولة للحكومة، آخرها السماح بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية من دون اوراق ثبوتية منجزة.اما على مسارات الاصلاح وأموال المودعين والتشريعات المرتبطة، فحدث ولا حرج، عما سمعه الوفد اللبناني في اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في هذا الاطار.لكن، في مقابل ذلك، مسار واحد يبدو سالكا حتى اللحظة، وهو تطيير حق المنتشرين اللبنانيين في الاقتراع من الخارج، بالتكافل والتضامن بين الشركاء في الحكومة الواحدة، حيث يرفض فريق ممثل في الحكومة تكرار تجربة عام 2022 التي خالف الدستور يومها لتمريرها، فيما يودي فريق آخر بنواب الانتشار الى الهاوية بفعل حسابات سياسية مرحلية لا استراتيجية.واليوم تجدد سجال الزملاء على مقاعد الحكومة الواحدة في هذا الاطار، حيث هاجم سمير جعجع رئيس مجلس النواب متوجها اليه بالقول: قولك بأننا جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها.ليرد عليه رئيس حركة أمل بالسؤال: ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني؟اما على الضفة المقابلة، فكان رئيس جبران باسيل يكرر في اكثر من لقاء ومقابلة مع الجالية اللبنانية في اوروبا، الحرص على عدم الاطاحة بما تحقق للانتشار اللبناني خلال عهد الرئيس العماد ميشال عون.=======صارت الأمور واضحة: لا تتوقف الحرب إذا لم تعقبها مفاوضات، وما لم تجر المفاوضات، سيعمد طرف من طرفي الحرب إلى أن يأخذ بالقوة وعلى الأرض، ما لم يتسن له أن يأخذه على طاولة المفاوضات.هنا العقدة، لأن مبدأ المفاوضات ما زال غير ناضج: لبنان يرفض التفاوض مباشرة، يريد تفاوضا غير مباشر، يعني أن المطلوب طرف ثالث ليعمل وسيطا بين لبنان وإسرائيل، من يكون هذا الوسيط؟ الولايات المتحدة الأميركية؟إذا كان الأمر كذلك فإن أطرافا داخليين يعتبرون أن واشنطن ليست وسيطا نزيها، فكيف يقبلون بها؟أكثر من ذلك، يضع لبنان شروطا مسبقة للقبول بالتفاوض، انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، إطلاق الأسرى وبعد ذلك يدخل لبنان في التفاوض، إذا لبت إسرائيل الشروط اللبنانية، فماذا يبقى للتفاوض عليه؟واستطرادا، ماذا عن سلاح حزب الله؟ هل هو خارج التفاوض؟حتى الساعة، وحتى إشعار آخر، يمكن الاستنتاج ان ما يجري عملية تقطيع وقت او طبخة بحص، لماذا؟لأن لبنان يعرف وإسرائيل تعرف والولايات المتحدة تعرف أن قرار التفاوض في إيران وليس في لبنان، لبنان آخر ذراع إيرانية شغالة، فكيف ستتخلى عنها الجمهورية الإسلامية.وبطريقة مبسطة: إذا أردت ان تعرف ماذا يجري في لبنان، يجب أن تعرف ماذا يجري في إيران، والباقي تفاصيل.على سبيل المثال لا الحصر، لقاء اليوم في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، اكتفى الرئيس بري بعده بالقول: "اللقاءات دائما ممتازة مع فخامة الرئيس".في غزة الهدنة تترنح، اليوم نجحت واشنطن بدفع إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بإستمرار القصف على غزة، ووقف المساعدات الإنسانية للقطاع، بعدما قالت إسرائيل إن حماس خرقت الاتفاق.=======تقدم لبنان نحو التفاوض فراوحت إسرائيل مكانها عند خط النار وشنت سلسلة غارات عنيفة في محيط مدينة النبطية على كلمة سر أميركية نقلها "البوسطجي" توم براك وكلما خطا لبنان خطوة على طريق الدبلوماسية أعاده الموقف الأميركي إلى الوراء خطوات بشد العصب الإسرائيلي بالتصعيد العسكري وهز العصا نحو التفاوض المباشر.ففي تصريح كف اليد عن الملف اللبناني تمهيدا لعملية التسليم والتسلم مع السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى صعد براك اللهجة محذرا من أنه في حال فشل بيروت في التحرك فإن الذراع العسكرية لحزب الله ستواجه حتما مواجهة كبيرة مع إسرائيل في لحظة وصفها بقوة إسرائيل ونقطة ضعف حزب الله المدعوم من إيران.وبأسلوب الضغط قبل الإحالة على التقاعد تحدث براك عما اعتبره أن الوقت هو "وقت لبنان للعمل". ألقى براك آخر ذخيرته فنسف بالتهديد والوعيد مقترح التفاوض الرئاسي غير المباشر من أساسه والذي سبق أن تلقاه من الأميركيين أنفسهم وأصدر ورقة نعي اتفاق وقف الأعمال العدائية وهاجم الحكومة المنقسمة بحسب وصفه والنتيجة كما قال: هدوء هش بلا سلام وجيش بلا سلطة وحكومة بلا سيطرة.الإغلاق الحكومي الأميركي لم ينطبق على "لسان" براك فوضع لبنان بتصرف إسرائيل, وبين فكي التصعيد الإسرائيلي والتهديد الأميركي رسم الجانب اللبناني حدود المرحلة باتفاق إطار دبلوماسي كان اليوم مدار بحث بين الرئاستين الأولى والثانية وتمحور النقاش بعد الاتفاق على المبدأ حول آلية التفاوض وحصرها في لجنة "الميكانيزم".واكتفى الرئيس نبيه بري بالقول بعد الاجتماع إن اللقاءات دائما ممتازة مع الرئيس عون ولاحقا كشف بري في حديث صحفي أن مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل قد سقط بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن, مشيرا إلى أن المسار الوحيد حاليا هو مسار "الميكانيزم" الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية.قبل أن تتفرغ عين التينة للمعارك الجانبية التي افتتحتها معراب على جبهة الاغتراب بتصريح لرئيس حزب القوات سمير جعجع توجه فيه لبري بالقول: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك ومن يقرر في المجلس هو الأكثرية لا أنت.لم يتأخر بري في الرد غير المباشر ونقلت مصادره عنه بسؤال جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني، والجواب إليك.ومن العينة السياسية المحلية ووضع لبنان بالتصرف الإسرائيلي دفعت الإدارة الأميركية بالمرحلة "باء" من خطة ترامب نحو التنفيذ بإشراف المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين وصلا إلى تل أبيب بهدف إجراء محادثات مع بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في غزة, والتأكيد أن اتفاق إنهاء الحرب لا يزال ساريا وملزما وإلى أن يلحق بهما نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس كشف ترامب لقناة "فوكس بيزنس" أنه لا يوجد جدول زمني قطعي لنزع سلاح حماس ليس هناك مسار صارم وسنرى كيف ستسير الأمور.