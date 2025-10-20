Advertisement

لبنان

لا "للفلفة" الملفّات

Lebanon 24
20-10-2025 | 17:59
نُقل عن أكثر من مرجع رئاسي رفض "لفلفة" أي ملف تزويري أو يتعلق بالرشاوى والاختلاسات، تحت أي مبرّر أو اعتبار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
