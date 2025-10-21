Advertisement

لبنان

هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1432376-638966882203205376.jpg
Doc-P-1432376-638966882203205376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت معلومات "لبنان 24" ما تم تداوله عن محاولة اغتيال العنصر في حركة فتح، عبدالله شهابي الملقب بـ "عبدالله أبو كلاب"، داخل مخيم عين الحلوة، وتحديداً في حي حطين.
Advertisement

وقالت مصادر في فتح لـ"لبنان 24" ان "لا صحة لما تم تداوله، وشهابي لم يتعرض لأي محاولة اغتيال".

وذكرت معلومات "لبنان 24" أن شهابي كان متواجداً داخل أحد المقاهي في مخيم عين الحلوة، وعند سماعه صوت رصاص من بندقية M-60، ظن أن هناك خطراً أمنياً يحيط به فانسحب من المكان.

ويشار إلى أن شهابي كان من بين العناصر التابعة لحركة فتح الموجودة داخل مخيم عين الحلوة أثناء اشتباكات عام 2023، وقد أصيب حينها بجروح.
مواضيع ذات صلة
"حركة فتح" تُسلّم الجيش سلاح الثمانينيات وعراقيل متوقعة في مخيم عين الحلوة
lebanon 24
22/10/2025 03:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تعرض وزير الدفاع السوري لمحاولة اغتيال؟
lebanon 24
22/10/2025 03:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة فتح بدأت جمع السلاح في عين الحلوة والبداوي ودبور يرفض مغادرة بيروت
lebanon 24
22/10/2025 03:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في مخيم عين الحلوة بين عنصر من "حماس" وفتح.. إليكم ما حصل
lebanon 24
22/10/2025 03:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم عين الحلوة

عبدالله شهاب

عين الحلوة

عين الحلو

لبنان 24

الله أبو

حركة فتح

مخيم عين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:49 | 2025-10-21
16:32 | 2025-10-21
16:09 | 2025-10-21
16:07 | 2025-10-21
16:01 | 2025-10-21
14:49 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24