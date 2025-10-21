هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة

Advertisement

وقالت مصادر في فتح لـ" 24" ان "لا صحة لما تم تداوله، وشهابي لم يتعرض لأي محاولة اغتيال".وذكرت معلومات "لبنان 24" أن شهابي كان متواجداً داخل أحد المقاهي في مخيم ، وعند سماعه صوت رصاص من بندقية M-60، ظن أن هناك خطراً أمنياً يحيط به فانسحب من المكان.ويشار إلى أن شهابي كان من بين العناصر التابعة لحركة فتح الموجودة داخل الحلوة أثناء اشتباكات عام 2023، وقد أصيب حينها بجروح.