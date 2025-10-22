Advertisement

لبنان

بالصورة.. سيارة تصدم صرافاً آلياً لبنك الاعتماد في زحلة

Lebanon 24
22-10-2025 | 01:39
اصطدمت سيارة صباح اليوم بالصراف الآلي التابع لبنك الاعتماد اللبناني عند مستديرة زحلة، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية في واجهة الصراف الآلي والمنطقة المحيطة به.
