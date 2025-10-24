Advertisement

لبنان

بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:32
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "الجيش الإسرائيلي قضى على عنصر من حزب الله في جنوب لبنان"، زاعماً أنّ "العنصر كان يهمّ بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية للحزب".
وقال أدرعي أنَّ عمليّة الاستهداف حصلت في منطقة زوطر الشرقية، مُدعياً أنّ "أنشطة العنصر كانت تشكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 
 
 
 
