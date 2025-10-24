بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "الجيش قضى على عنصر من في "، زاعماً أنّ "العنصر كان يهمّ بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية للحزب".

