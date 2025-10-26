Advertisement

لبنان

أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين

Lebanon 24
26-10-2025 | 19:27
تستعدّ أحزاب سياسية، مسيحية وأرمينية، ونواب من رجال الأعمال لإستقدام آلاف من اللبنانيِّين المقيمين في الخارج للإستفادة من أصواتهم يوم الإنتخاب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
