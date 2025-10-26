أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين

تستعدّ أحزاب سياسية، وأرمينية، ونواب من رجال الأعمال لإستقدام آلاف من اللبنانيِّين المقيمين في الخارج للإستفادة من أصواتهم يوم الإنتخاب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement