23
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
Lebanon 24
26-10-2025
|
19:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعدّ أحزاب سياسية،
مسيحية
وأرمينية، ونواب من رجال الأعمال لإستقدام آلاف من اللبنانيِّين المقيمين في الخارج للإستفادة من أصواتهم يوم الإنتخاب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتفاقية بين لبنان وقطر.. حول استقدام العمالة اللبنانية
Lebanon 24
اتفاقية بين لبنان وقطر.. حول استقدام العمالة اللبنانية
27/10/2025 07:29:46
27/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة لوزير العمل تتعلق باستقدام العاملات الأجنبيات
Lebanon 24
مذكرة لوزير العمل تتعلق باستقدام العاملات الأجنبيات
27/10/2025 07:29:46
27/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الصراع على أصوات الخارج: حين يتحول اقتراع المغتربين إلى معركة نفوذ
Lebanon 24
الصراع على أصوات الخارج: حين يتحول اقتراع المغتربين إلى معركة نفوذ
27/10/2025 07:29:46
27/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الاغتراب اللبناني في فرنسا: أولويّات السّيادة والإصلاح وإنصاف المغتربين في الانتخابات النّيابيّة
Lebanon 24
الاغتراب اللبناني في فرنسا: أولويّات السّيادة والإصلاح وإنصاف المغتربين في الانتخابات النّيابيّة
27/10/2025 07:29:46
27/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيحية
أرمين
مسيحي
تابع
قد يعجبك أيضاً
اورتاغوس تلتقي عون غدا و"رسالة حاسمة"مع مدير المخابرات المصرية إلى بيروت
Lebanon 24
اورتاغوس تلتقي عون غدا و"رسالة حاسمة"مع مدير المخابرات المصرية إلى بيروت
23:06 | 2025-10-26
26/10/2025 11:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
Lebanon 24
الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
23:08 | 2025-10-26
26/10/2025 11:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تسعى لتفعيل عمل"الميكانيزم".. قاسم: لا نريد الحرب وجاهزون للدفاع
Lebanon 24
واشنطن تسعى لتفعيل عمل"الميكانيزم".. قاسم: لا نريد الحرب وجاهزون للدفاع
23:09 | 2025-10-26
26/10/2025 11:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد الاسرائيلي يرسم مخاوف أولية على زيارة البابا للبنان
Lebanon 24
التصعيد الاسرائيلي يرسم مخاوف أولية على زيارة البابا للبنان
23:11 | 2025-10-26
26/10/2025 11:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع حزب الله؟
Lebanon 24
ما حقيقة استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع حزب الله؟
00:28 | 2025-10-27
27/10/2025 12:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكر لبنان... إليكم ما قاله نتنياهو في آخر تصريح له
Lebanon 24
ذكر لبنان... إليكم ما قاله نتنياهو في آخر تصريح له
06:48 | 2025-10-26
26/10/2025 06:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:06 | 2025-10-26
اورتاغوس تلتقي عون غدا و"رسالة حاسمة"مع مدير المخابرات المصرية إلى بيروت
23:08 | 2025-10-26
الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
23:09 | 2025-10-26
واشنطن تسعى لتفعيل عمل"الميكانيزم".. قاسم: لا نريد الحرب وجاهزون للدفاع
23:11 | 2025-10-26
التصعيد الاسرائيلي يرسم مخاوف أولية على زيارة البابا للبنان
00:28 | 2025-10-27
ما حقيقة استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع حزب الله؟
00:22 | 2025-10-27
مسؤول إسرائيلي: هناك تسليح متزايد لحزب الله في لبنان
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24