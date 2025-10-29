العدّ العكسي بدأ... لبنان يتهيأ لاستقبال الحبر الأعظم

يفصل اللبنانيين شهرٌ واحد فقط عن الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الحبر الأعظم، البابا لاوون الرابع عشر، إلى . زيارةٌ ينتظرها الجميع بشغفٍ كبير، لما تحمله من رسالة سلام وأمل في بلدٍ أنهكته الأزمات.

تحمل الزيارة شعار "Blessed are the peacemakers" أي "طوبى لفاعلي السلام".





وقد أُرفق الشعار بتصميمٍ رمزي يعكس جوهر الزيارة: صورة البابا في الوسط رافعًا يده بالبركة، وخلفه حمامةٌ بيضاء ترمز إلى السلام، وأرزةٌ شامخة تجسّد عمق الانتماء اللبناني، إلى جانب صليب يوبيل الكنيسة الكاثوليكية لعام 2025، كشعارٍ للثبات والإيمان وسط العواصف.



اليوم الأول – 30 تشرين الثاني

تبدأ الزيارة بعد ظهر الأحد، حيث يُقام استقبال رسمي في مطار لقداسة البابا، قبل أن ينتقل إلى القصر للقاء رئيس الجمهورية في بعبدا ثم يعقد لقاءين مع كل من ورئيس الحكومة نواف سلام.



وسيلقي البابا كلمته الأولى الموجّهة إلى السلطات العامة والسلك الدبلوماسي، في مستهلّ زيارته الرسمية إلى لبنان.





اليوم الثاني – 1 كانون الأول



يشكّل هذا اليوم المحطة الروحية الأبرز، إذ سيتوجّه البابا إلى عنايا للصلاة عند ضريح القديس شربل. خطوةٌ تحمل رمزية كبيرة، إذ يُعتبر مار شربل رمزًا روحيًا تجاوز حدود الكنيسة المارونية إلى قلوب جميع اللبنانيين، لما يجسّده من تواضع وقداسة وإيمان عميق.



بعدها، يزور البابا مزار سيدة لبنان في حريصا، ثم يعقد لقاءً خاصًا مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية.



ومن قلب بيروت، سيرفع البابا صوته من أجل العيش المشترك والسلام، خلال لقاء مسكوني–حواري جامع بين الأديان في ساحة ، يليه لقاء مع الشباب في بكركي مساءً.







اليوم الثالث – 2 كانون الأول



في اليوم الأخير، يزور البابا مستشفى راهبات الصليب في جل الديب، في مبادرة تعبّر عن قرب الكنيسة من المتألّمين وتقديرها للطاقم الطبي في رسالته الإنسانية.



ثم يتوقف عند موقع انفجار مرفأ بيروت، في صلاةٍ صامتة تكريمًا لذكرى الضحايا ومشاركةً في الألم الوطني.



ويُختتم اليوم بقداسٍ إلهي ضخم يُقام على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت.



وقد أُعلن أن القدرة الاستيعابية للمكان تصل إلى 60 ألف شخص جلوسًا و40 ألفًا وقوفًا، مع توزيع معاطف واقية (ponchos) في حال سوء الأحوال الجوية. كما يجري العمل على منصة Virgin Ticketing لحجز أماكن الحضور، على أن يُعلن عنها قريبًا.



وتختتم الزيارة بمراسم وداع رسمي في مطار بيروت، حيث يوجّه البابا كلمته الأخيرة قبل مغادرته إلى روما عند الساعة 1:15 ظهر الثاني من كانون الأول.



