لبنان

ذعر في صفوف المواطنين.. هذا ما جرى ليلا في طرابلس

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:17
أقدم شبان مجهولون يستقلّون دراجتين ناريتين ليلا على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من رشاش حربي في أماكن متفرّقة من منطقة القبةطرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وسُمع دوي الرصاص في عدد من أحياء المدينة، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.

في حين توارى مطلقو النار عن الأنظار.
 
