ذعر في صفوف المواطنين.. هذا ما جرى ليلا في طرابلس

Advertisement

أقدم شبان مجهولون يستقلّون دراجتين ناريتين ليلا على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من رشاش حربي في أماكن متفرّقة من – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وسُمع دوي الرصاص في عدد من أحياء المدينة، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.في حين توارى مطلقو النار عن الأنظار.