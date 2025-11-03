Advertisement

لبنان

عن التسجيل للانتخابات.. بيانٌ من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية"

Lebanon 24
03-11-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1437638-638977933122749623.png
Doc-P-1437638-638977933122749623.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين بياناً مشتركاً، اليوم الإثنين، أعلنتا فيه أنه "في إطار متابعة التحضيرات للانتخابات النيابية المُقبلة، تم تسجيل 33390 طلباً عبر منصة وزارة الخارجية والمغتربين لغاية تاريخ 3/11/2025".
Advertisement
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية تسلمت 24822 طلباً حيث يجري العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين، وأضاف: "تُذكر وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بأن مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري".
 
 
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع: نعرب عن مخاوفنا بشأن الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي في إستونيا و #بولندا و #رومانيا
lebanon 24
03/11/2025 22:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: على وزارتي الخارجية والداخلية البدء بتسجيل المنتشرين فهذا حقهم ومَن يمنع عملية تسجيلهم ويقول إنّ القانون غير قابل للتطبيق لديه نية بتأجيل الإنتخابات النيابية
lebanon 24
03/11/2025 22:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" و"القوات" يطالبان بتعديل قانون الانتخابات "الآن".. والحكومة تدعو اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع
lebanon 24
03/11/2025 22:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
lebanon 24
03/11/2025 22:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

اللبنانية

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2025-11-03
14:11 | 2025-11-03
13:45 | 2025-11-03
13:16 | 2025-11-03
13:11 | 2025-11-03
12:38 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24