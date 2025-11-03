عن التسجيل للانتخابات.. بيانٌ من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية"

أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين بياناً مشتركاً، اليوم الإثنين، أعلنتا فيه أنه "في إطار متابعة التحضيرات للانتخابات النيابية المُقبلة، تم تسجيل 33390 طلباً عبر منصة لغاية تاريخ 3/11/2025".

وأوضح البيان أن تسلمت 24822 طلباً حيث يجري العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين، وأضاف: "

تُذكر وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي بأن مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري".