Advertisement

لبنان

نجاة صليبا: مغارة الفقمة ثروة وطنية يجب حمايتها فورًا

Lebanon 24
04-11-2025 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1437959-638978662189999863.jpg
Doc-P-1437959-638978662189999863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت النائبة نجاة عون صليبا أنّه صدر اليوم قرار قضائي يقضي بوقف جميع أعمال الحفر والبناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت، وذلك بناءً على مراجعة تقدّمت بها مع الأستاذ فريد سامي أبي يونس، عبر المحامي شكري حدّاد، وبالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية (SEID).
Advertisement

وأكدت صليبا أن المغارة تُعدّ موطناً لفقمة الراهب المهددة بالانقراض، وأن أي تعدٍّ عليها يشكّل خطرًا مباشرًا على البيئة البحرية في لبنان، مشدّدة على ضرورة التعامل بحزم مع أي خرق للقانون أو تعدٍّ بيئي.

ودعت وزارتي البيئة والأشغال العامة إلى عدم التساهل مع أحد في هذه القضية، كما حثّت بلدية عمشيت والقوى الأمنية على التنفيذ الفوري للقرار واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المغارة التي وصفتها بأنها ثروة وطنية لا تُعوّض.

واختتمت مؤكدة أن حماية مغارة الفقمة مسؤولية الدولة وحق للأجيال القادمة.
 
مواضيع ذات صلة
جمعية "الارض: دعم وزارة السياحة حماية مغارة فقمة عمشيت خطوة رسميّة مهمّة
lebanon 24
04/11/2025 21:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في عمشيت.. نداء عاجل لحماية مغارة الفقمة من التعديات البيئية
lebanon 24
04/11/2025 21:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
lebanon 24
04/11/2025 21:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"مغارة الفقمة" في عمشيت في خطر.. جرافة تجتاح الموقع صباحاً والجمعيات تتحرك
lebanon 24
04/11/2025 21:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد الاجتماعي

نجاة عون صليبا

عون صليبا

نجاة عون

أبي يونس

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-04
13:59 | 2025-11-04
13:37 | 2025-11-04
13:19 | 2025-11-04
13:12 | 2025-11-04
13:11 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24