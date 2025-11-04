نجاة صليبا: مغارة الفقمة ثروة وطنية يجب حمايتها فورًا

Advertisement

أعلنت النائبة أنّه صدر اليوم قرار قضائي يقضي بوقف جميع أعمال الحفر والبناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت، وذلك بناءً على مراجعة تقدّمت بها مع الأستاذ فريد سامي ، عبر المحامي شكري حدّاد، وبالتعاون مع الاقتصادي للتنمية (SEID).وأكدت أن المغارة تُعدّ موطناً لفقمة الراهب المهددة بالانقراض، وأن أي تعدٍّ عليها يشكّل خطرًا مباشرًا على البيئة البحرية في ، مشدّدة على ضرورة التعامل بحزم مع أي خرق للقانون أو تعدٍّ بيئي.ودعت وزارتي البيئة والأشغال العامة إلى عدم التساهل مع أحد في هذه القضية، كما حثّت بلدية عمشيت والقوى الأمنية على التنفيذ الفوري للقرار واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المغارة التي وصفتها بأنها ثروة وطنية لا تُعوّض.واختتمت مؤكدة أن حماية مغارة الفقمة مسؤولية الدولة وحق للأجيال .