Advertisement

لبنان

تهديد إسرائيليّ لـ"حزب الله": ردّنا سيكون قويّاً

Lebanon 24
05-11-2025 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1438377-638979455488964245.jpg
Doc-P-1438377-638979455488964245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت صحيفة معاريف عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "أي هجوم من حزب الله سيكون الرد عليه قويا".
Advertisement
 
وأفادت أن الجيش الإسرائيلي يُنفذ حاليا عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله.
 
ووفقاً لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي، فإن الأخير سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز حزب الله خطوط إسرائيل الحمراء. 
 
وأضاف: "سنستهدف كل دفاعات حزب الله شمال الليطاني إذا هاجم قواتنا". 
مواضيع ذات صلة
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
lebanon 24
05/11/2025 14:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مقراً لـ"حزب الله" في منطقة النبطية - جنوب لبنان
lebanon 24
05/11/2025 14:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي على الدوحة حجّة جديدة لـ "حزب الله"
lebanon 24
05/11/2025 14:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توحيد القوى ضد "حزب الله"
lebanon 24
05/11/2025 14:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلي

الليطاني

معاريف

الحمرا

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24