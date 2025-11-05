نقلت صحيفة عن الجيش قوله إن "أي هجوم من سيكون الرد عليه قويا".

Advertisement

وأفادت أن الجيش الإسرائيلي يُنفذ حاليا عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله.

ووفقاً لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي، فإن الأخير سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز حزب الله خطوط الحمراء.

وأضاف: "سنستهدف كل دفاعات حزب الله شمال إذا هاجم قواتنا".