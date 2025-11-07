فريق بلير يسبقه: البحث في اليوم التالي؟

Advertisement

كتبت" الاخبار": على وقع الضغوط العالية التي يتعرّض لها للانخراط في تفاوض مباشر مع العدو يختصر الطريق لاتفاق يستهدف التخلّص من سلاح ، أضيفت إلى اللوحة المُعقّدة في الزيارة التي قامَ بها وفد من معهد « بلير للتغيير العالمي» برئاسة رئيس أركان الجيوش السابق الجنرال نيك كارتر الو لبنان ، قبيل الزيارة المُفترضة لبلير لاحقاً، برغم تردّد معلومات أمس عن تأجيلها لبعض الوقت.وفي المعلومات، يبحث الوفد في عدّة نقاط، أبرزها «وضع الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفل» خلال عام، وخيار استبدالها بقوات متعدّدة الجنسيات، فضلاً عن اليوم التالي لأيّ اتفاق مُحتمل بين لبنان وكيان العدو»، وكذلك البحث في «وضع والدور الذي يقوم به والإمكانات التي يحتاج إليها لإتمام المهمة المطلوبة منه». ويُفترض أن يلتقي الوفد رودولف هيكل، بعدما اجتمع أمس مع ميشال منسى الذي شدّد على «ضرورة ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701 ، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطّته». وأوضح منسى أن البحث تناول حاجات الجيش، من الدعم المالي والعتاد والتطويع، لتأمين متطلّبات تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تولّيه مهام القوات الدولية بعد انتهاء مهامها نهاية عام 2026.