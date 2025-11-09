Advertisement

لبنان

لقاء شعبي في عين الحلوة يناقش أزمة التعليم

Lebanon 24
09-11-2025 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1440112-638983214943943920.png
Doc-P-1440112-638983214943943920.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم "العمل الجماهيري" لقاءً شعبياً في مخيم عين الحلوة خُصّص لبحث الوضع التربوي، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والحركات الشبابية والمؤسسات الأهلية وفعاليات ومختصين.
Advertisement
 
وشهد اللقاء عرضاً لأبرز المشكلات التعليمية في مدارس "الأونروا" داخل المخيم، وانتهى إلى سلسلة توصيات لتحسين الواقع القائم.

ودعا المجتمعون إلى إعادة بناء وترميم المدارس المتضررة من الاشتباكات، مع المسارعة إلى ترميم مدرسة مرج بن عامر باعتبار أن الأضرار فيها محدودة.
 
كما طالبوا بإلغاء نظام الدوامين ووقف عمليات دمج الشُّعب والصفوف، وبناء مدارس جديدة ونموذجية بدل المدارس الملغاة، إلى جانب صيانة المدارس القائمة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
lebanon 24
09/11/2025 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
lebanon 24
09/11/2025 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ٳطلاق نار كثيف في مخيّم عين الحلوة
lebanon 24
09/11/2025 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري يتفقد تجمع مياه الأمطار في تعمير عين الحلوة ويعد بحلول عاجلة
lebanon 24
09/11/2025 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

مخيم عين الحلوة

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الفلسطينية

عين الحلوة

عين الحلو

مخيم عين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
13:35 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24