لقاء شعبي في عين الحلوة يناقش أزمة التعليم

نظّم "العمل الجماهيري" لقاءً شعبياً في خُصّص لبحث الوضع ، بمشاركة ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية والحركات الشبابية والمؤسسات الأهلية وفعاليات ومختصين.

وشهد اللقاء عرضاً لأبرز المشكلات التعليمية في مدارس "الأونروا" داخل المخيم، وانتهى إلى سلسلة توصيات لتحسين الواقع القائم.



ودعا المجتمعون إلى إعادة بناء وترميم المدارس المتضررة من الاشتباكات، مع المسارعة إلى ترميم مدرسة مرج باعتبار أن الأضرار فيها محدودة.

كما طالبوا بإلغاء نظام الدوامين ووقف عمليات دمج الشُّعب والصفوف، وبناء مدارس جديدة ونموذجية بدل المدارس الملغاة، إلى جانب صيانة المدارس القائمة. (الوكالة الوطنية للإعلام)