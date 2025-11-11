26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في عيترون.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
11-11-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسللت قوّة من جيش العدو الاسرائيلي فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة
عيترون
وعمدت الى تفخيخ وتفجير أربعة منازل، ما أدى إلى اندلاع حريق بالقرب من المكان وتحديدًا في أطراف عيترون من جهة مارون الراس، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وفي سياق متصل، أعربت بلدية عيترون عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي استهدف فجر اليوم عدداً من منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من البلدة، معتبرةً أن ما جرى يشكّل "انتهاكًا خطيرًا لأمن الأهالي وسلامة ممتلكاتهم".
وأكدت في بيان أنّها "تستنكر كل أشكال الخروقات والاعتداءات المتكرّرة التي تمسّ بأمن البلدة وسكانها"، داعيةً
الدولة اللبنانية
والأجهزة الأمنية المختصة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تضمن حماية المواطنين وتؤمّن استقرار حياتهم اليومية وتصون كرامتهم".
وشدّدت البلدية على أنها "ستبقى إلى جانب أبناء البلدة، مدافعةً عن حقوقهم في مختلف المحافل، وحريصةً على الحفاظ على كرامتهم وأمنهم واستقرارهم".
مواضيع ذات صلة
ليلاً.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي جنوباً
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي جنوباً
11/11/2025 12:04:47
11/11/2025 12:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات تجريف وتمشيط.. هذا ما فعله جيش العدو جنوباً
Lebanon 24
عمليات تجريف وتمشيط.. هذا ما فعله جيش العدو جنوباً
11/11/2025 12:04:47
11/11/2025 12:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع العدوّ الإسرائيليّ من التوغّل داخل الأراضي اللبنانيّة... إليكم ما فعله الجيش
Lebanon 24
لمنع العدوّ الإسرائيليّ من التوغّل داخل الأراضي اللبنانيّة... إليكم ما فعله الجيش
11/11/2025 12:04:47
11/11/2025 12:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
على أطراف بلدة عيترون.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
على أطراف بلدة عيترون.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي
11/11/2025 12:04:47
11/11/2025 12:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
الأجهزة الأمنية
الإسرائيلي
اللبنانية
الدولة ال
لبنان 24
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. هذا موعد "عاصفة لبنان"
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا موعد "عاصفة لبنان"
05:00 | 2025-11-11
11/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
05:00 | 2025-11-11
11/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثنائية
Lebanon 24
باسيل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثنائية
04:57 | 2025-11-11
11/11/2025 04:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: ممثلون عن السفارة البريطانية يزورون مقابر الجنود البريطانيين في مدينة الميناء
Lebanon 24
بالصور: ممثلون عن السفارة البريطانية يزورون مقابر الجنود البريطانيين في مدينة الميناء
04:17 | 2025-11-11
11/11/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي ادّعى على مؤسسة وخمسة أجراء وهميين: لن نتهاون مع أي احتيال
Lebanon 24
كركي ادّعى على مؤسسة وخمسة أجراء وهميين: لن نتهاون مع أي احتيال
04:12 | 2025-11-11
11/11/2025 04:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
06:15 | 2025-11-10
10/11/2025 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-11-11
بالفيديو.. هذا موعد "عاصفة لبنان"
05:00 | 2025-11-11
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
04:57 | 2025-11-11
باسيل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثنائية
04:17 | 2025-11-11
بالصور: ممثلون عن السفارة البريطانية يزورون مقابر الجنود البريطانيين في مدينة الميناء
04:12 | 2025-11-11
كركي ادّعى على مؤسسة وخمسة أجراء وهميين: لن نتهاون مع أي احتيال
04:02 | 2025-11-11
ياسين يحذر: الحرائق تهدد عكار والمناطق الجبلية بسبب الإهمال أو التعمد
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 12:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 12:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 12:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24