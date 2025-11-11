Advertisement

لبنان

في عيترون.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
11-11-2025 | 03:15
Doc-P-1440721-638984400245737872.jpg
Doc-P-1440721-638984400245737872.jpg photos 0
تسللت قوّة من جيش العدو الاسرائيلي فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت الى تفخيخ وتفجير أربعة منازل، ما أدى إلى اندلاع حريق بالقرب من المكان وتحديدًا في أطراف عيترون من جهة مارون الراس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وفي سياق متصل، أعربت بلدية عيترون عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي استهدف فجر اليوم عدداً من منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من البلدة، معتبرةً أن ما جرى يشكّل "انتهاكًا خطيرًا لأمن الأهالي وسلامة ممتلكاتهم".

وأكدت في بيان أنّها "تستنكر كل أشكال الخروقات والاعتداءات المتكرّرة التي تمسّ بأمن البلدة وسكانها"، داعيةً الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية المختصة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تضمن حماية المواطنين وتؤمّن استقرار حياتهم اليومية وتصون كرامتهم".

وشدّدت البلدية على أنها "ستبقى إلى جانب أبناء البلدة، مدافعةً عن حقوقهم في مختلف المحافل، وحريصةً على الحفاظ على كرامتهم وأمنهم واستقرارهم".
 
