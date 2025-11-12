Advertisement

لبنان

أثناء انعقاد اجتماع لجنة "الميكانيزم.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1441261-638985436549518303.webp
Doc-P-1441261-638985436549518303.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى العدو الإسرائيلي قنبلة صوتية من محلقة بإتجاه الصيادين في رأس الناقورة وذلك تزامنا مع انعقاد اجتماع لجنة "الميكانيزم"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
 
كما ألقت مسيّرة معادية قنبلة حارقة باتجاه بلدة شيحين ــ قضاء صور ما أدى ٳلى إشتعال النيران.
مواضيع ذات صلة
اجتماع متشنج لـ"لجنة الميكانيزم" ونصيحة مصرية ثمينة
lebanon 24
12/11/2025 12:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية: اجتماع لجنة الميكانيزم وإشادة باحترافية الجيش
lebanon 24
12/11/2025 12:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة تستوضح لجنة "الميكانيزم" عن حركة المسيّرات الاسرائيلية
lebanon 24
12/11/2025 12:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رد أميركي سلبي على اقتراح لبنان اعتماد لجنة "الميكانيزم" كإطار للتفاوض
lebanon 24
12/11/2025 12:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

الناقورة

قضاء صور

إسرائيل

لبنان

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:11 | 2025-11-12
05:01 | 2025-11-12
05:00 | 2025-11-12
04:59 | 2025-11-12
04:55 | 2025-11-12
04:53 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24