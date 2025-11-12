Advertisement

لبنان

بشأن الانتخابات والمغتربين.. بيانٌ من "الداخلية" و "الخارجية"

Lebanon 24
12-11-2025 | 11:47
Doc-P-1441424-638985702797544965.jpg
Doc-P-1441424-638985702797544965.jpg photos 0
أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن عملية تسجيل المغتربين لأسمائهم في سبيل الاقتراع خلال الانتخابات النيابية المُقبلة عام 2026.
وذكر البيان أنه "لغاية تاريخ 12/11/2025، تم تسجيل 51,685 طلباً عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات تسلمت إلى ذلك، تسلّمت من الطلبات المُسجلّة 41,957 طلباً، يجري حالياً العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين".
 

وختم: "مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، تدعو الوزارتان اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في المشاركة في العملية الإنتخابية، إلى تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيداً لحقهم الدستوري في الإقتراع".
 
 
