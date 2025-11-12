بشأن الانتخابات والمغتربين.. بيانٌ من "الداخلية" و "الخارجية"

أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن عملية تسجيل المغتربين لأسمائهم في سبيل الاقتراع خلال الانتخابات النيابية المُقبلة عام 2026.

Advertisement





وذكر البيان أنه "لغاية تاريخ 12/11/2025، تم تسجيل 51,685 طلباً عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين"، مشيراً إلى أن " والبلديات تسلمت إلى ذلك، تسلّمت من الطلبات المُسجلّة 41,957 طلباً، يجري حالياً العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين".