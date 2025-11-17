ضاهر: لاستكمال مشروع الأوتوستراد العربي فوراً

كتب النائب على منصة "إكس":

"منذ ٧ سنوات أصرخ مطالباً بإنقاذ طرق ، وعلى رأسها ، ولم يعد مقبولاً هذا الإهمال المزمن الذي يقتل الناس كل يوم. طريق لم يعد مجرد طريق محلي، بل شريان يربط بالحدود ، وحركة التصدير عبر زادت مؤخراً ما أرهق الطريق وأدى إلى ارتفاع الحوادث. كان الأوتوستراد العربي الحل الأمثل، وكان من المفترض إنجازه عام ٢٠١٣، لكن التأخير جعله يثقل المواطنين والطرق. على المعنيين استكمال هذا المشروع الحيوي فوراً قبل أي مشروع آخر، فحياة الناس ليست قابلة للتأجيل. ليكن واضحاً: لن نتراجع عن المطالبة والمحاسبة. حياة الناس خط أحمر".