كرامي بدأت زيارة لعُمان تعزيزا للتعاون التربوي

بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي, زيارة لسلطنة عمان, تستمر أياما عدة ,في إطار توطيد العلاقات والشراكات في المنطقة العربية كأحد الاهداف الاسترتيجية لرؤية وزارة التربية 2030.وقد رافق كرامي مدير التعليم الأساسي داود ومديرة مكتبها مايا مداح .بدأ برنامج الزيارة بلقاء بين الوزيرة كرامي ووزيرة التربية في سلطنة عمان الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية , تم في خلاله التركيز على تعزيز العلاقات التربوية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بين الوزارتين في البلدين الشقيقين .وقد تناول اللقاء عدداً من الموضوعات التربوية المشتركة، أبرزها:التخطيط والتطوير الإستراتيجي للسياسات والبرامج التربوية,التحول الرقمي في الإدارة التربوية والعمليات التعليمية,الإشراف التربوي وآليات التقييم والتقويم,ضمان الجودة في التعليم الأساسي والثانوي,التعليم المدمج والتعليم من بُعد ، اضافة الى مستجدات مذكرة التفاهم بين بسلطنة عُمان ووزارة التربية والتعليم العالي في ، والتي يجري استكمال إجراءاتها تمهيداً لتوقيعها ضمن العمانية المشتركة.بعد ذلك, عقد لقاء موسع في قاعة عمان للاجتماعات ضم الوزيرتين ووكلاء الوزارة في سلطنة عمان والوفد اللبناني الذي قدم عرضا عن قطاع التربية والتعليم في لبنان.في المقابل عرض الجانب العماني دراسة تحت عنوان : التعليم المدرسي وآفاقه المستقبلية.