لبنان

كرامي بدأت زيارة لعُمان تعزيزا للتعاون التربوي

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:57
Doc-P-1443148-638989739352894352.jpg
Doc-P-1443148-638989739352894352.jpg photos 0
بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي, زيارة لسلطنة عمان, تستمر  أياما عدة ,في إطار توطيد العلاقات والشراكات في المنطقة العربية كأحد الاهداف الاسترتيجية لرؤية وزارة التربية 2030.وقد رافق الوزيرة كرامي مدير التعليم الأساسي  جورج داود ومديرة مكتبها مايا مداح .
بدأ برنامج الزيارة بلقاء بين الوزيرة كرامي ووزيرة التربية في سلطنة عمان الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية , تم في خلاله التركيز على تعزيز العلاقات التربوية  بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بين الوزارتين في البلدين الشقيقين .

وقد تناول اللقاء عدداً من الموضوعات التربوية المشتركة، أبرزها:

التخطيط والتطوير الإستراتيجي للسياسات والبرامج التربوية,التحول الرقمي في الإدارة التربوية والعمليات التعليمية,الإشراف التربوي وآليات التقييم والتقويم,ضمان الجودة في التعليم الأساسي والثانوي,التعليم المدمج والتعليم من بُعد ، اضافة الى مستجدات مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان ووزارة التربية والتعليم العالي  في لبنان، والتي يجري استكمال إجراءاتها تمهيداً لتوقيعها ضمن اجتماعات اللجنة اللبنانية العمانية المشتركة.

بعد ذلك, عقد لقاء موسع في قاعة عمان للاجتماعات ضم الوزيرتين ووكلاء الوزارة في سلطنة عمان والوفد اللبناني الذي قدم عرضا عن قطاع التربية والتعليم في لبنان.في المقابل عرض الجانب العماني دراسة تحت عنوان : التعليم المدرسي وآفاقه المستقبلية.
