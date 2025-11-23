Advertisement

لبنان

المفتي شريفة دان الاعتداء على الضاحية

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1445870-638995188381213495.png
Doc-P-1445870-638995188381213495.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان المفتي الشيخ حسن شريفة العدوان الإسرائيلي على الضاحية، واشار في بيان  الى أن "قصف الضاحية اليوم، وقصف الجنوب والبقاع كل يوم  هو فعل إجرامي ممنهج، لا يستهدف منطقة بعينها، بل يُراد منه قتل وطن بأكمله" .
Advertisement

واضاف: "في يوم الاستقلال تحديدًا، تأتي هذه الاعتداءات لتُجهز على ما تبقّى من السيادة الوطنية، وليس فقط أن هذه الجرائم مستنكرة ومدانة،  بل هي جرس إنذار لكل من يُطالب بسحب سلاح المقاومة،  ولكل من يُروّج للتفاوض مع العدوّ الإسرائيلي، أو يُراهن على حماية أميركية".

واكد ان "عليهم أن يُدركوا حجم المخطط الجهنّمي، الذي يُراد من خلاله تركيع لبنان، وكسر إرادة شعبه". معتبرا  ان "السيادة تُحمى بالموقف، لا بالشعارات. والمقاومة هي السدّ الأخير في وجه مشروع الإلغاء". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
سلام: الاعتداء على الضاحية يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها
lebanon 24
24/11/2025 03:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط دان عدوان المصيلح: لخطوات فعليّة لدول "الميكانيزم" توقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
24/11/2025 03:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة استقبل المستشار الثقافي الإيراني
lebanon 24
24/11/2025 03:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: لبنان مهدّد من الداخل كما من الخارج
lebanon 24
24/11/2025 03:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

حسن شريفة

الاستقلال

الشيخ حسن

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24