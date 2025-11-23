المفتي شريفة دان الاعتداء على الضاحية

Advertisement

دان المفتي الشيخ العدوان على الضاحية، واشار في بيان الى أن "قصف الضاحية اليوم، وقصف الجنوب والبقاع كل يوم هو فعل إجرامي ممنهج، لا يستهدف منطقة بعينها، بل يُراد منه قتل وطن بأكمله" .واضاف: "في يوم تحديدًا، تأتي هذه الاعتداءات لتُجهز على ما تبقّى من السيادة الوطنية، وليس فقط أن هذه الجرائم مستنكرة ومدانة، بل هي جرس إنذار لكل من يُطالب بسحب سلاح ، ولكل من يُروّج للتفاوض مع العدوّ الإسرائيلي، أو يُراهن على حماية أميركية".واكد ان "عليهم أن يُدركوا حجم المخطط الجهنّمي، الذي يُراد من خلاله تركيع ، وكسر إرادة شعبه". معتبرا ان "السيادة تُحمى بالموقف، لا بالشعارات. والمقاومة هي السدّ الأخير في وجه مشروع الإلغاء". (الوكالة الوطنية للإعلام)