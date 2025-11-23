Advertisement

لبنان

شارل مرقص نقيبا للمعالجين الفيزيائيين

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:26
انتُخب الدكتور شارل مرقص كنقيب للمعالجين الفيزيائيين في لبنانوذلك بعد تولّيه منصب نائب النقيب على مدى السنوات الثلاث الماضية بين 2022 و2025. (الوكالة الوطنية للإعلام)
