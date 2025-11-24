"حزب الله" شيّع الطبطبائي... دعموش: لسنا معنيين بأي طروحات ما دام العدوّ لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

Advertisement

شيّع " " وجمهور هيثم علي الطبطبائي والشهيدين مصطفى أسعد برو وقاسم حسين برجاوي، بمسيرة حاشدة جابت طرقات الغبيري بعد أن انطلقت من موقف بلدية الغبيري حتى روضة المقاومة الإسلامية في الغبيري، بمشاركة فعاليات وشخصيات دبلوماسية رسمية وسياسية وعسكرية ووزارية ونيابية، وقيادات حزبية لبنانية وفصائل وفلسطينية، وعلماء دين من مختلف الطوائف الدينية، وفعاليات ثقافية واجتماعية وتربوية وبلدية واختيارية، وحشود من جماهير المقاومة.وتقدم الموكب المهيب الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي والفرق الكشفية وحملة الرايات والأعلام والحزب وصور الشهداء. وردد المشاركون الهتافات المناصرة للمقاومة، والمنددة بالهمجية ، ولطموا صدورهم على وقع اللطميات الحسينية.وأقيمت مراسم تكريمية للشهداء قبل انطلاق مسيرة التشييع، حيث حُملت النعوش التي لُفت برايات "حزب الله" على أكتاف ثلة من عناصر المقاومة الإسلامية، وعلى وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي، تقدم حملة النعوش نحو المنصة الرئيسية وأمامهم راية الحزب، ثم وضعت أكاليل من الزهر أمام النعوش، لتعزف بعد ذلك الفرقة الموسيقية النشيدين الوطني اللبناني والحزبي، فيما أدت فرقة عسكرية من المقاومة القسم والبيعة للشهداء بإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر على العدو ومشاريعه الاستكبارية والعدوانية، لتقام بعد ذلك الصلاة على الجثامين بإمامة رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش.دعموشوتخللت المراسم كلمة للشيخ دعموش أكد فيها أن "القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي قائد شجاع عاشق للجهاد والمقاومة، تنقل من ميدان إلى آخر، وما غادر ساحات القتال على مدى أكثر من 35 عاماً، وكان من أبرز القادة الجهاديين الذين أداروا معركة أولي البأس بكل شجاعة واقتدار، وكان يتواجد في أي مكان يطلب منه أن يكون، لأنه نذر حياته للمقاومة، يقتحم الموت بالموت، فهو لم يتعب يوماً من حمل السلاح في مواجهة العدوان، ولكنه تحسر شوقاً للقاء الشهداء". ورأى أن "الهدف من اغتيال هذا القائد الجهادي الكبير هو النيل من إرادة المقاومة وعزمها وقرارها وتصميمها وإخافتها وضعضعتها لتتراجع وتتوقف وتضعف وتستسلم وتخضع، ولكن هذا الهدف لن يتحقق على الإطلاق، لأننا جماعة مؤمنة بالله واليوم الآخر، ومؤمنة بقضيتها ورسالتها وخطّها، ومستعدة للتضحية بأغلى ما لديها، لا سيما وأننا ننتمي إلى عقيدة إيمانية وهوية وطنية، وإلى ثقافة وتاريخ عريق في النضال والجهاد، نزودها بطاقة روحية ومعنوية هائلة، وقدرة كبيرة على تحمّل المصاعب والتضحيات والآلام، وهذا ما يفسّر لنا هذا الصمود الأسطوري لأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع وكل ، وهذا ما يفسّر لنا هذه القدرة على التحمّل والثبات والصبر لدى عوائل شهدائنا".وقال: "آلمنا كثيراً استشهاد هذا القائد الكبير والشهداء الأبرار الذين ارتقوا معه، ولكن هذا لن يمس في إرادتنا ولا في عزمنا ولا في تصميمنا ولا في قرارنا ولا في مواصلتنا للطريق، بل سنزداد دائماً عزماً وتصميماً وإرادة ومضياً، وسيجعلنا نتمسك أكثر بصوابية الخيار والقرار الذي اتخذناه، ولن نبدل شيئاً. إن استشهاد السيد القائد أبو علي لن يعيد المقاومة إلى الوراء، ولن يثني المقاومة عن استكمال ما بدأه هذا الشهيد الكبير، ولن يدفعها نحو الاستسلام، وها هم الصهاينة قلقون من رد حزب الله المحتمل، ويجب أن يبقوا قلقين، لأنهم ارتكبوا جرائم كبيرة بحق المقاومة ولبنان، فهم يظنون أن هذا الاغتيال يؤدي إلى خلل في بنية وقيادة المقاومة، ولكن غاب عنهم أن لدينا من القيادات الشجعان ما يملأ أي فراغ قيادي، بل لدينا جيل من القادة الجهاديين من رفاق السيد أبو علي ومن تلامذته الذين يستطيعون أن يتولوا المسؤوليات أياً تكن التضحيات التي تقدّم".واعتبر أن "جوهر المشكلة اليوم في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر، وليس الجيش أو المقاومة، ومن واجب الدولة مواجهة العدوان بكل الوسائل، وحماية مواطنيها وسيادتها واستقلالها، وعلى الحكومة وضع خطط واضحة لذلك، ورفض الضغوط التي يراد منها دفع لبنان للاستجابة للإملاءات الأميركية والشروط الإسرائيلية، لأنها تعني الاستسلام، وليس الحل والتسوية، لا سيما وأن كل التنازلات التي قدمتها الحكومة حتى الآن من حصرية السلاح إلى القبول بالورقة الأميركية وانتشار الجيش وصولاً إلى الاستعداد للتفاوض، لم تثمر، ولم تؤدِ إلى أي نتيجة.ولفت إلى أن "العدو اليوم يستبيح كل لبنان، ويضغط في كل الاتجاهات، من أجل أن نستسلم، ولكننا لن نستسلم، فهذا ليس وارداً على الإطلاق مهما بلغ حجم التهديد والتهويل، وعليه، فإن كل التهديدات والحصار والضغوط التي تمارس الآن لن تنفع، وإذا كان يوجد في لبنان والعالم من يهتم بسيادة هذا البلد واستقلاله الحقيقي واستقراره، وأن لا تذهب الأمور إلى ما هو أسوأ وأكبر، عليهم أن يضغطوا ويلزموا العدو الإسرائيلي بوقف عدوانه واستباحته للبنان، ولا يوجد أي كلام آخر، ولو قتلتم من قتلتم، ودمرتم ما دمرتم، لن نكون معنيين بأي طرح أو مبادرة قبل وقف الاعتداءات والاستباحة والتزام العدو الإسرائيلي بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار".