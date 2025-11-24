Advertisement

لبنان

إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:05
شهد أحد البرامج الحوارية على إحدى المحطات العربية توتراً غير مسبوق خلال تسجيل احدى حلقاته، بعد أن اشتعل خلاف ناري بين ضيفين ينتميان إلى توجهين سياسيين متعارضين، ما أدّى إلى فوضى داخل الاستديو وتعذّر على فريق العمل احتواء الموقف.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن شخصية سياسية بارزة تدخّلت بعد تبلغها بما يجري، بطلب وقف التسجيل فوراً إلى حين تهدئة الأجواء، الأمر الذي دفع فريق الإعداد إلى تعليق التصوير بشكل كامل.


وتضيف المصادر أنّه لم يتّضح بعد ما إذا كان مقدّم البرنامج قد تمكّن لاحقاً من إعادة الضيفين إلى الطاولة واستكمال الحلقة، علماً أنّ الحلقة مسجّلة ومن المقرّر عرضها قريباً، وسط ترقّب لما ستكشفه المحطة وما إذا كانت ستُظهر جزءًا ممّا حصل داخل الاستديو.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
