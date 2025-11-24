Advertisement

لبنان

في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:46
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الزيارة التي سيقوم بها البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان نهاية الأسبوع الجاري.
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن البابا سيبدأ يوم الخميس أول رحلة له خارج إيطاليا، إذ سيزور تركيا ولبنان، مشيراً إلى أن الجولة ستستمر 6 أيام، وتهدف إلى تعزيز الوحدة المسيحية والدعوة إلى جهود السلام في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.


ويقول التقرير إن اغتيال رئيس أركان "حزب الله" هيثم طبطبائي، أمس الأحد، بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أثار مخاوف من مواجهة عنيفة بين إسرائيل و "حزب الله"، إلا أن زيارة دبلوماسية مهمة إلى المنطقة قد تُهدئ الوضع، ولو مؤقتاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
