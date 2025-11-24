23
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-11-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الزيارة التي سيقوم بها البابا لاون الرابع عشر إلى
لبنان
نهاية الأسبوع الجاري.
Advertisement
وذكر التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
أن البابا سيبدأ يوم الخميس أول رحلة له خارج إيطاليا، إذ سيزور
تركيا
ولبنان، مشيراً إلى أن الجولة ستستمر 6 أيام، وتهدف إلى تعزيز الوحدة
المسيحية
والدعوة إلى جهود السلام في ظل التوترات المتصاعدة في
الشرق الأوسط
.
ويقول التقرير إن اغتيال رئيس أركان "
حزب الله
" هيثم طبطبائي، أمس الأحد، بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أثار مخاوف من مواجهة عنيفة بين إسرائيل و "حزب الله"، إلا أن زيارة دبلوماسية مهمة إلى المنطقة قد تُهدئ الوضع، ولو مؤقتاً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحدث ما بعد زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
الحدث ما بعد زيارة البابا إلى لبنان
25/11/2025 03:25:38
25/11/2025 03:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان
25/11/2025 03:25:38
25/11/2025 03:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في مجلس الأمن.. هذا ما قيلَ عن لبنان
Lebanon 24
في مجلس الأمن.. هذا ما قيلَ عن لبنان
25/11/2025 03:25:38
25/11/2025 03:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
25/11/2025 03:25:38
25/11/2025 03:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
حزب الله
دبلوماسي
المسيحية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
Lebanon 24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
14:30 | 2025-11-24
24/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
17:16 | 2025-11-24
24/11/2025 05:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-11-24
24/11/2025 04:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:32 | 2025-11-24
24/11/2025 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
14:30 | 2025-11-24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
17:16 | 2025-11-24
قفزة أسعار غير مسبوقة
16:58 | 2025-11-24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:32 | 2025-11-24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:18 | 2025-11-24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
15:37 | 2025-11-24
كيف احتفلت أوتاوا بذكرى أبطالها اللبنانيين – الكنديين؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24