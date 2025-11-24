في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الزيارة التي سيقوم بها البابا لاون الرابع عشر إلى نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن البابا سيبدأ يوم الخميس أول رحلة له خارج إيطاليا، إذ سيزور ولبنان، مشيراً إلى أن الجولة ستستمر 6 أيام، وتهدف إلى تعزيز الوحدة والدعوة إلى جهود السلام في ظل التوترات المتصاعدة في .