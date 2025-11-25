بري يبحث مع لازاريني أوضاع اللاجئين وبرامج "الأونروا" في لبنان

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، وكيل والمفوّض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الوكالة في دوروثي كلاوس. وجرى خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيما ملف اللاجئين وبرامج عمل الوكالة في لبنان.كما التقى مساعد للأمم المتحدة لشؤون وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، حيث تم التطرق إلى الأوضاع في المنطقة ودور في مقاربتها.ومن زوّار عين أيضاً، رجل الأعمال الأفغاني موريس عزيزي، "مؤسس مجموعة عزيزي" و"شركة عزيزي للتطوير العقاري".