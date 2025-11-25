Advertisement

لبنان

بري يبحث مع لازاريني أوضاع اللاجئين وبرامج "الأونروا" في لبنان

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1446651-638996847741619686.png
Doc-P-1446651-638996847741619686.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوّض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس. وجرى خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيما ملف اللاجئين الفلسطينيين وبرامج عمل الوكالة في لبنان.
Advertisement

كما التقى بري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، حيث تم التطرق إلى الأوضاع في المنطقة ودور الأمم المتحدة في مقاربتها.

ومن زوّار عين التينة أيضاً، رجل الأعمال الأفغاني موريس عزيزي، "مؤسس مجموعة عزيزي" و"شركة عزيزي للتطوير العقاري".
مواضيع ذات صلة
بري يبحث الأوضاع الأمنية والسياسية مع زواره
lebanon 24
25/11/2025 19:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في مخيمات اللاجئين.. اعتصامات اعتراضاً على "إجراءات الأونروا"
lebanon 24
25/11/2025 19:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فلسطين و"الأونروا".. لدعم وتحسين أوضاع المخيمات في لبنان
lebanon 24
25/11/2025 19:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة
lebanon 24
25/11/2025 19:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الأمين العام

الفلسطينيين

عين التينة

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24