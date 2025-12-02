احتفال إضاءة الكنائس في بلدة أردة – زغرتا بمناسبة شهر الأعياد المجيدة

Advertisement

نظّمت رعية مار سمعان في بلدة أردة – قضاء ، احتفالاً بإضاءة الكنائس الثلاث في الرعية: مار سمعان، القديسة ريتا، وكنيسة البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي، في باحة الأخيرة، بحضور المونسنيور سايد مرون، المونسنيور ماريو ماضي، لفيف من الكهنة، بلديات زغرتا المهندس بسام هيكل، رئيس بلدية أردة العميد المتقاعد ميلاد ، عدد من ، مختاري البلدة، وفاعليات اجتماعية وثقافية وتربوية إلى جانب حشد من أبناء البلدة والجوار.ألقى المونسنيور مرون كلمة أكد فيها فرحة أبناء الرعية بقدوم الأعياد المجيدة، متزامنة مع زيارة قداسة إلى ، معرباً عن أمله بأن تحمل الزيارة خير وبركة وسلامًا على اللبنانيين جميعاً. كما شكر جميع من ساهموا في إنجاح الاحتفال، وخص بالذكر كامل وعقيلته جورجينا دويهي كامل لدورهما في بناء الطوباوي الدويهي ورعايتها.بدوره، تمنّى رئيس بسام هيكل أعياداً مجيدة لجميع اللبنانيين، آملاً أن يُحتفل قريباً بتقديس البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي، بينما أشاد رئيس بلدية أردة ميلاد صليبا بجهود المونسنيور مرون المستمرة في إضاءة الكنائس سنويًا.كما أعربت جورجينا دويهي كامل عن أملها بأن تحمل الأعياد المجيدة أملاً جديداً للبنانيين، مؤكدة أن تزامن الاحتفال مع زيارة البابا يشكّل مناسبة لرفع الصلاة من أجل تقديس البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي قريبًا.اختتم الاحتفال بإضاءة الكنائس الثلاث وسط أجواء من الصلاة والفرح، مع عرض للمفرقعات النارية وتصفيق الحضور.