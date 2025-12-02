Advertisement

لبنان

احتفال إضاءة الكنائس في بلدة أردة – زغرتا بمناسبة شهر الأعياد المجيدة

Lebanon 24
02-12-2025 | 03:32
نظّمت رعية مار سمعان في بلدة أردة – قضاء زغرتا، احتفالاً بإضاءة الكنائس الثلاث في الرعية: مار سمعان، القديسة ريتا، وكنيسة البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي، في باحة الأخيرة، بحضور المونسنيور سايد مرون، المونسنيور ماريو ماضي، لفيف من الكهنة، رئيس اتحاد بلديات زغرتا المهندس بسام هيكل، رئيس بلدية أردة العميد المتقاعد ميلاد صليبا، عدد من أعضاء المجلس البلدي، مختاري البلدة، وفاعليات اجتماعية وثقافية وتربوية إلى جانب حشد من أبناء البلدة والجوار.
ألقى المونسنيور مرون كلمة أكد فيها فرحة أبناء الرعية بقدوم الأعياد المجيدة، متزامنة مع زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، معرباً عن أمله بأن تحمل الزيارة خير وبركة وسلامًا على اللبنانيين جميعاً. كما شكر جميع من ساهموا في إنجاح الاحتفال، وخص بالذكر جوزيف كامل وعقيلته جورجينا دويهي كامل لدورهما في بناء كنيسة الطوباوي الدويهي ورعايتها.

بدوره، تمنّى رئيس اتحاد البلديات بسام هيكل أعياداً مجيدة لجميع اللبنانيين، آملاً أن يُحتفل قريباً بتقديس البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي، بينما أشاد رئيس بلدية أردة ميلاد صليبا بجهود المونسنيور مرون المستمرة في إضاءة الكنائس سنويًا.

كما أعربت جورجينا دويهي كامل عن أملها بأن تحمل الأعياد المجيدة أملاً جديداً للبنانيين، مؤكدة أن تزامن الاحتفال مع زيارة البابا يشكّل مناسبة لرفع الصلاة من أجل تقديس البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي قريبًا.

اختتم الاحتفال بإضاءة الكنائس الثلاث وسط أجواء من الصلاة والفرح، مع عرض للمفرقعات النارية وتصفيق الحضور.
لبنان

