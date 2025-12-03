Advertisement

مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"لم تكد طائرة البابا لاون تقلع مغادرة الأجواء إلى روما حتى أطلق العدو مسيراته من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية فالبقاع وأعاد تفعيل سيناريوهات التهديدات على ألسنة عدد من مسؤوليه أو من خلال إعلامه.هذا في وقت أعلن فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون تكليف السفير السابق سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم" التي عقدت إجتماعها اليوم بمشاركة كرم ووفد من الجيش اللبناني والممثلين الفرنسي والأميركي وقوات اليونيفيل المدير الاعلى للسياسة الخارجية في مجلس الامن القومي الاسرائيلي يوري رسنيك والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستعود إلى يوم الجمعة المقبل لتلتقي عددا من المسؤولين السياسيين في .السفارة الاميركية أفادت في بيان لها ان جميع الأطراف رحبت بهذه المشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل الميكانيزم مرتكزا على حوار مدني مستدام بالإضافة الى الحوار العسكري.بالتوازي افاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن نتنياهو كلف عضو مجلس الأمن القومي (أوري رزنيك) لترؤس الوفد الإسرائيلي بلجنة وقف النار.في المقابل أشار رئيس الحكومة نواف سلام الى استعداد لبنان لمفاوضات فوق عسكرية مع على حد قوله مشددا على ان نتانياهو ذهب بعيدا في توصيفه لخطوة تعيين سفير سابق رئيسا لوفد لبنان في الميكانيزم ولفت سلام الى أن لبنان ليس بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام.في قطاع غزة انتهاك اسرائيلي جديد لاتفاق وقف النار تمثل هذه المرة بإعلان إسرائيل عزمها فتح معبر رفح باتجاه واحد في الايام المقبلة للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر.وفي السياق نفى مصدر مصري هذا الامر مؤكدا أنه إذا تم التوافق فسيكون العبور في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع.أبعد من المنطقة انتهت المحادثات الروسية -الاميركية حول اوكرانيا بلا إعلان إتفاق إلا أن الجانبين كشفا عن مؤشرات ايجابية فالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين قبل بعض الامور في خطة ترمب ورفض بعضها فيما أعلن ماركو روبيو إحراز بعض التقدم.مقدمة الـ "أم تي في"البركة البابوية حلت، ومرحلة جديدة بدأت في لبنان. إذ لم تمض ساعات قليلة على مغادرة البابا لاوون الرابع عشر بيروت، حتى اتخذ القرار المنتظر والمطلوب منذ فترة: تعيين مدني لبناني في لجنة الميكانيزم، بحيث أصبح السفير سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني. أهمية القرار أنه صادر عن رئيس الجمهورية بعد التشاور، وبالتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، ما يعني أنه ليس في إمكان أي مكون، ولا سيما المكون الشيعي، أن يتنصل منه. علما أن موقف من الموضوع لا يزال غامضا.فأنصار الحزب تناقلوا دعوات على وسائل التواصل الإجتماعي للتظاهر ضد قرار رئيس الجمهورية، لكن التظاهرة لم تحصل واقتصرت على بعض الدراجات النارية فيما التزم حزب الله الصمت حتى الآن، ربما في انتظار كلمة الشيخ نعيم قاسم الجمعة المقبل.إسرائيل حاولت استغلال الفرصة، فأعلنت حكومتها أن نتانياهو سيرسل مبعوثين للقاء مسؤولين حكوميين في لبنان من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقتصادي.لكن بمعزل عن الموقف الإسرائيلي، الثابت أن ما حصل وسيحصل في الناقورة بدءا من اليوم ليس أمرا عاديا، بل يسجل انتقال الميكانيزم من الإطار العسكري الصرف إلى إطار مدني، وهو ما يتماشى مع خطة الرئيس ترامب لإرساء اتفاق سلام شامل في .مقدمة "المنار"اتخذت الدولة اللبنانية قراراتها وعليها ان تتحمل تداعياتها.فبعد طول تنازلاتها دون مقابل، كانت الدولة قد اكدت الا خطوة لبنانية اضافية تجاه العدو دون وقف اعتداءاته، لكنها قررت اليوم تكليف مدني هو السفير سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم، مقابل الوفد الصهيوني الذي يرأسه العضو بمجلس الامن القومي “ رسنيك”.بررت السلطة الخطوة بانها من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، واتبعتها بانها تجاوب مع المساعي المشكورة من حكومة الأميركية.فاي تجاوب واي مساع اميركية؟ فهل من تعهد اميركي جديد للبنان بوقف الاعتداءات والخروقات الصهيونية اذا ما اقدم على مثل هذه الخطوة ؟ ام ان هناك ما لا يعلم به اللبنانيون ويعمل عليه القيمون؟لا داعي لانتظار الاجوبة فالمسيرات الصهيونية التي كانت تحلق فوق القصر وبيروت وضاحيتها وعموم القرى الجنوبية بالتزامن مع اجتماع لجنة الميكانيزم بوجوهها الجديدة، دليل جديد وجواب واف وصريح على كذب كل الوعود والعهود الاميركية.ومع ترحيب السفارة الاميركية بالخطوة اللبنانية التي وضعتها على طريق الحوار المدني المستدام وتعزيز السلام الدائم على طرفي الحدود ، هلل الصهاينة للقرار اللبناني معتبرين انه انجاز لحكومة نتنياهو على طريق التطبيع مع لبنان.وان اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام ان الاسرائيليين ذهبوا بعيدا في تفسير الخطوة اللبنانية ، فانه ذهب بعيدا بطمأنة الاسرائيلي ، معلنا انفتاحه على أن تتحقق قوات أمريكية وفرنسية مما سماها المخاوف بشأن مستودعات أسلحة حزب الل المتبقية في الجنوب.فماذا تبقى من سيادة وطنية؟وهل هكذا تستعاد الارض والحقوق؟وهل هكذا يكون الدفاع الدبلوماسي عن مصالح الوطن العليا؟لقد خطت الدولة اللبنانية خطوة نحو المجهول دون اثمان مضمونة، وحتى نرى ما ستكون عليه الامور فان اهل الارض عند موقفهم: لا تنازل عن الحقوق ولا استسلام.مقدمة الـ "أو تي في"في الشكل، لا مفاجأة. فجميع المعنيين المحليين، كانوا منذ اسابيع في اجواء تطعيم لجنة الميكانيزم بمدنيين، ولو ان النقاش كان يدور بين تكليف مدنيين بصفة مستشارين في ملفات محددة، او مدنيين ثابتين في التشكيلة، كما حصل اليوم.اما في التوقيت، فأكثر من مفاجأة، ولاسيما لجهتين:الجهة الاولى، الافرقاء السياسيون المعروفون، الذين يتمنون، لا بل يراهنون، على حرب اسرائيلية شاملة جديدة، تتواصل حتى القضاء على حزب الله، او على الاقل، حتى ارغامه على الاستسلام الكامل، مهما كلف الامر من شهداء وضحايا، ومهما تكبد الاهالي من تشريد، والبنية التحتية من تدمير.والجهة الثانية، ابواق التحليل وألسنة التنبؤ السياسي، التي اغرقت الشاشات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بمعطيات مغلوطة عن حرب وشيكة، حيث وصل الامر ببعض هؤلاء الى تحديد الموعد باليوم والساعة والدقيقة، للهجوم الاسرائيلي الموسع على لبنان.غير ان الاهم من كل ما تقدم، الذي بات من الماضي، هو ما سيأتي: فهل ستنجح اللجنة المطعمة حيث فشلت لجنة العسكريين؟وماذا تغير اضافة مدنيين في واقع الاحتلال المستمر والخروقات اليومية والمراوحة على مسار حصر السلاح؟هل كسبت اسرائيل رهان المفاوضات المباشرة التي كان يرفضها لبنان، ام ربح حزب الله وقتا اضافيا سيستثمره في مواصلة ترميم قدراته وتعزيز نفوذه السياسي، تحضيرا لما قد يحمله له المستقبل القريب؟في انتظار الاجوبة، من المرتقب ان تعود الساحة اللبنانية الى مدار الاستحقاق النيابي المقبل، الذي عادت حظوظ اجرائه الى الارتفاع، في ضوء التطورات الاخيرة. وفيما يواصل الافرقاء حسم المرشحين والتحالفات، لا يزال قانون الانتخاب عالقا، وهو ما تكرس اليوم في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية، التي تكرر خلالها مشهد الانقسام حول اقتراع المنتشرين.مقدمة الـ "أل بي سي"فعلها لبنان، وذهب الى التفاوض المباشر مع اسرائيل، برئيس مدني لوفده هو السفير السابق سيمون كرم وذلك ضمن اطر الميكانيزم، وبوساطة واشنطن وحضور مورغان اورتاغوس، فاوض كرم المعروف باستقلاليته ومواقفه الثابتة، يوري رزنيك، مبعوث تل ابيب، المعروف بفهمه الوضع المعقد بين لبنان واسرائيل، والمحنك في الصياغات التفاوضية.الطريق الى جلسة الميكانيزم لم يكن سهلا، ومعركة الوصول اليه خيضت ديبلوماسيا وعسكريا.ديبلوماسيا، لم يتردد رئيس الجمهورية جوزاف عون في اعلان موافقة لبنان على التفاوض ثلاث مرات متتالية، بعدما مهد الارض على محاور ثلاثة:-المحور الأول، المباحثات الدقيقة التي اجراها مع الرئيس نبيه بري، ومن خلفه طبعا حزب الله، عندما شدد على ان حتمية المنطق وخلاص لبنان بكل مكوناته لن يأتيا الا عبر التفاوض وضمن الميكانيزم وحده، فوافق بري على اطر الميكانيزم، وعلى حصر التفاوض بالمهام التقنية، اي الانسحاب الاسرائيلي، ووقف الاعتداءات وقضية الاسرى وصمت حزب الله.- المحور الثاني، الاعداد لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، وهي تعدت جمالية الصورة، الى صلابة الموقف الذي اعلنه الحبر الاعظم عندما تحدث عن لبنان الرسالة بمسيحييه ومسلميه، وعن نشر هذه الرسالة في المشرق والعالم، مع التشديد على ان الحروب لا تجلب الا الموت، في حين ان التفاوض والوسطات تجلب الحياة والازدهار، فأمن للرئيس الارضية التي يحتاجها، من لبنان الى الولايات المتحدة.المحور الثالث، هو محور الجيش الذي أسند الرئيس، عندما وضع قائده العماد رودولف هيكل خطة حصر السلاح، وبدأ تنفيذها في جنوب الليطاني، إذ وعلى الرغم الادعاءات الاسرائيلية عرض وقائعها مرارا امام جلسة الميكانيزم، وهي تنتهي في مرحلتها الاولى نهاية الشهر الحالي.اليوم، دخل لبنان مرحلة جديدة، قد تستغرق شهورا او سنوات، وهو حقق انجازين حتى الان:اعطى الاميركيين السلاح الذين يحتاجونه لتجميد بنيامين نتنياهو وتهديداته بالحروب المدمرة، اعتبارا من نهاية هذا الشهر،ومهد الطريق للبحث في المرحلة التالية من خطة الجيش لحصر سلاح حزب الله، خارج جنوب الليطاني، وهذا هو ما ستضغط في اتجاهه واشنطن، منطقيا.مقدمة "الجديد"بالديبلوماسية الناعمة خطا لبنان خطوته الثالثة وسط حقل الألغام الإسرائيلي وبتوقيع ثلاثي الأبعاد سحب المحامي سيمون كرم من أرشيف الشخصيات المدنية وعينه "سفير لبنان" لدى لجنة الميكانيزم الخطوة لم تكن مفاجئة بالشكل وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تطعيم الوفود بأسماء من أصحاب الاختصاص.وأما في المضمون فشكلت الخطوة امتدادا للمسار الذي سلكه لبنان بالتزامه باتفاق تشرين ومبادرة "الاستقلال" الرئاسية ونزعا لفتيل الرسائل النارية التي تلقاها لبنان بتصعيد إسرائيلي يتجاوز "الستاتيكو" الأمني القائم إلى توسيع بيكار الاعتداءات وتهديد الدولة حاصر لبنان إسرائيل بالقسم الدستوري ونصه في الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا.قرر رئيس الجمهورية تكليف السفير الأسبق في واشنطن سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة الميكانيزم وبعد التنسيق والتشاور مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب تم إبلاغ المعنيين بذلك أتى تعيين سيمون كرم لقيادة التفاوض بعد استحصال الجانب الأميركي على موافقة الطرف الإسرائيلي بضم عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة.فسحبت تل أبيب دبلوماسيا تخرج من الجيش وعينته في صفوف الاحتياط التفاوضية وهو يعتبر أحد مهندسي سياستها الخارجية والأمنية المواجهة الأولى كانت اليوم في الاجتماع الرابع عشر للجنة الميكانيزم.وبحسب متابعين كانت هادئة واستحصل فيها قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت على الثناء وعن الاجتماع أشارت السفارة الأميركية في بيان إلى أن انضمام السفير الأسبق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك إنما يأتي دعما للسلام الدائم والازدهار وأن اجتماع المسؤولين الكبار في اللجنة التقنية العسكرية كان لتقييم الجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان.وذكرت أن جميع الجهات رحبت بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل الميكانيزم مرتكزا على حوار مدني مستدام بالإضافة الى الحوار العسكري الخطوة اللبنانية قابلها تعميم "كاتم للصوت" من حركة أمل بعدم التعليق على بيان رئاسة الجمهورية.وانطلاقا من حساسيته ترك حزب الله لأمينه العام إطلاق الموقف الرسمي في كلمته المرتقبة بعد غد الجمعة أما في المواقف المعلنة لغايته فقد رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان مستعد لمفاوضات "فوق عسكرية" مع إسرائيل وخطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيا وتحظى بمظلة وطنية.ولفت سلام الى أننا لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذهب بعيدا في توصيفه هذه الخطوة رد سلام جاء عقب إعلان مكتب بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء كلف بإيفاد فريق إسرائيلي للقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين كمحاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية بين الطرفين, في حين زعمت متحدثة باسم الحكومة أن هذا الاجتماع المباشر بين إسرائيل ولبنان قد تم نتيجة لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتغيير وجه الشرق الأوسط.