لبنان

العد العكسي للأعياد انطلق.. حركة لافتة في الأسواق وهكذا ستكون أسعار حفلات رأس السنة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-12-2025 | 03:45
Doc-P-1450693-639004411595378431.jpg
Doc-P-1450693-639004411595378431.jpg photos 0
قبل 3 أسابيع من حلول أعياد الميلاد ورأس السنة، بدأت الأسواق اللبنانية تشهد حركة لافتة لاسيما مع اكتمال زينة الأعياد في مختلف المناطق اللبنانية.
وقد أنهى معظم التجار تحضيراتهم لاستقبال الزبائن، آملين في ان يكون هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، الا انهم لا يخفون قلقهم من الأوضاع في البلاد وخشيتهم من احتمال تصعيد إسرائيل ضرباتها على لبنان في الأيام المُقبلة.
أما في ما خص حفلات رأس السنة، فقد بدأت الإعلانات الترويجية لعدد من المطاعم والفنادق وأماكن السهر التي تخصص برامج فنية لهذه الليلة المميزة.
ولوحظ ان أسعار الحفلات حتى الساعة تبدأ من 50 دولارا وتصل إلى 250 دولارا.
علما انه لم يتم الإعلان بعد عن حفلات لنجوم الصف الأول ما يُرجح ان معظم نجوم الصف الأول سيُحييون حفلات خارج لبنان ولاسيما في دول الخليج.


المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

