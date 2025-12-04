العد العكسي للأعياد انطلق.. حركة لافتة في الأسواق وهكذا ستكون أسعار حفلات رأس السنة

Advertisement

قبل 3 أسابيع من حلول أعياد الميلاد ورأس السنة، بدأت الأسواق تشهد حركة لافتة لاسيما مع اكتمال زينة الأعياد في مختلف المناطق اللبنانية.وقد أنهى معظم التجار تحضيراتهم لاستقبال الزبائن، آملين في ان يكون هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، الا انهم لا يخفون قلقهم من الأوضاع في البلاد وخشيتهم من احتمال تصعيد ضرباتها على في الأيام المُقبلة.أما في ما خص حفلات رأس السنة، فقد بدأت الإعلانات الترويجية لعدد من المطاعم والفنادق وأماكن السهر التي تخصص برامج فنية لهذه الليلة المميزة.ولوحظ ان أسعار الحفلات حتى الساعة تبدأ من 50 دولارا وتصل إلى 250 دولارا.علما انه لم يتم الإعلان بعد عن حفلات لنجوم الصف الأول ما يُرجح ان معظم نجوم الصف الأول سيُحييون حفلات خارج لبنان ولاسيما في .