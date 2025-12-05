Advertisement

لبنان

السياحة تتقدّم على الحرب… لبنان يحجز مكانه على خارطة الموسم

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
05-12-2025 | 02:45
تفيد معطيات سياحية بأنّ الوجهة السياحية في لبنان ما زالت واعدة جدًا، رغم كل المؤشرات التي توحي بإمكانية توسّع التوتر العسكري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحجوزات الفندقية ما زالت تسجّل حركة نشطة، فيما يُظهر المغتربون إصرارًا على القدوم خلال المواسم المقبلة، وكأنّ القطاع يواجه الضبابية بـتفاؤل واستمرارية.
وتعتبر الجهات المعنية أنّ هذه الحيوية تُشكّل مفارقة لافتة تعكس ثقة بقدرة لبنان على الصمود والحفاظ على نبضه السياحي مهما اشتدّت الأزمات.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

