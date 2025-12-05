Advertisement

لبنان

برّاك يحذّر: الحرب قد تعود

Lebanon 24
05-12-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1451071-639005233105881605.jpg
Doc-P-1451071-639005233105881605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك عن قلقه البالغ من خطر عودة الحرب في لبنان، داعيا إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.
Advertisement

واعتبر براك أنّه اليوم لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
lebanon 24
05/12/2025 13:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
براك يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: "نزع السلاح أو الحرب"
lebanon 24
05/12/2025 13:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما أشبه اليوم بالأمس...هل تعود الحرب؟
lebanon 24
05/12/2025 13:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسس تيليغرام يُحذّر: قد نكون الجيل الأخير الذي تمتّع بحرية الإنترنت
lebanon 24
05/12/2025 13:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

سكاي نيوز

سكاي نيو

توم براك

حزب الله

إسرائيل

يوم لا

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-12-05
06:36 | 2025-12-05
06:31 | 2025-12-05
06:16 | 2025-12-05
06:13 | 2025-12-05
06:08 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24