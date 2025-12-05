برّاك يحذّر: الحرب قد تعود

Advertisement

أعرب المبعوث الأميركي إلى عن قلقه البالغ من خطر عودة الحرب في ، داعيا إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.واعتبر أنّه اليوم لا يمكن نزع سلاح بالقوة. (سكاي نيوز)