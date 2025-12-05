"العدو الصهيوني يواجهنا بوحدتنا الوطنية".. قبيسي يحذر من الانقسام الداخلي

Advertisement

تطرّق النائب هاني قبيسي خلال لقاء "وعد أمل: جيل يبني وحركة لا تنضب"، إلى الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، مؤكداً أن الجيل الصاعد يمثل رؤية حقيقية لمستقبل ثابت يرتكز على العقيدة والعلم. وأكد أن الشباب يستعدّون لمرحلة جديدة من والتضحية، مستلهماً رسالة الإمام السيد الذي صنع "ماضياً تاريخياً يُنطلق منه نحو مستقبل واعد".وأشار قبيسي إلى أن الشباب حاملون للعلم والعقيدة ويعملون على تحسين المجتمع وفق قيم التضحية والإيثار، مستشهداً بقول الإمام : " شر مطلق والتعامل معها حرام". واعتبر أن أفضل مواجهة للعدو هي الداخلية، معبّراً عن أسفه لوجود أطراف لبنانية "لا تعنيها الاعتداءات ولا ارتقاء ".وتساءل قبيسي: "ما الذي يمنع اللبنانيين، موالاة ومعارضة، من الاجتماع لتشكيل حصن منيع في وجه الاعتداءات الصهيونية؟"، محذّراً من خطورة الانقسام الداخلي، ومشدداً على ضرورة تغليب وحدة البلد وسلامته على الحسابات السياسية.كما تناول قضية تصويت المغتربين، معتبراً أن بعض القوى تحاول فرض شروط على الوطني للسيطرة على المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية، محذّراً من مشروع انتخابي يسعى لتحقيق ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه بالحرب.