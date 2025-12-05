24
لبنان
"العدو الصهيوني يواجهنا بوحدتنا الوطنية".. قبيسي يحذر من الانقسام الداخلي
Lebanon 24
05-12-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطرّق النائب هاني قبيسي خلال لقاء "وعد أمل: جيل يبني وحركة لا تنضب"، إلى الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، مؤكداً أن الجيل الصاعد يمثل رؤية حقيقية لمستقبل ثابت يرتكز على العقيدة والعلم. وأكد أن الشباب يستعدّون لمرحلة جديدة من
الجهاد
والتضحية، مستلهماً رسالة الإمام السيد
موسى الصدر
الذي صنع "ماضياً تاريخياً يُنطلق منه نحو مستقبل واعد".
وأشار قبيسي إلى أن الشباب حاملون للعلم والعقيدة ويعملون على تحسين المجتمع وفق قيم التضحية والإيثار، مستشهداً بقول الإمام
الصدر
: "
إسرائيل
شر مطلق والتعامل معها حرام". واعتبر أن أفضل مواجهة للعدو
الصهيوني
هي
الوحدة الوطنية
الداخلية، معبّراً عن أسفه لوجود أطراف لبنانية "لا تعنيها الاعتداءات ولا ارتقاء
الشهداء
".
وتساءل قبيسي: "ما الذي يمنع اللبنانيين، موالاة ومعارضة، من الاجتماع لتشكيل حصن منيع في وجه الاعتداءات الصهيونية؟"، محذّراً من خطورة الانقسام الداخلي، ومشدداً على ضرورة تغليب وحدة البلد وسلامته على الحسابات السياسية.
كما تناول قضية تصويت المغتربين، معتبراً أن بعض القوى تحاول فرض شروط على
الثنائي
الوطني للسيطرة على المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية، محذّراً من مشروع انتخابي يسعى لتحقيق ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه بالحرب.
