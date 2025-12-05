خبرٌ يهم الطلاب.. هذه عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي المذكرة رقم ٧٩/م/٢٠٢٥ المتعلقة بتحديد عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد في المؤسسات التربوية االرسمية والخاصة وجاء فيها:



استناداً الى احكام القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس والثانويات الرسمية)، تقفل جميع مؤسسات التعليم العالي والثانويات والمدارس والمهنيات والمعاهد الرسمية والخاصة ابتداء من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 24/12/2025 وحتى مساء يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/1/2026 ضمناً، وفي هذه المناسبات المجيدة تتقدم وزيرة التربية والتعليم العالي من الاسرة التربوية والتعليمية في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة ، بخالص التهاني، متمنيةً لجميع اللبنانيين الخير والصحة وتخطي الازمات وللوطن الاستقرار والازدهار.

