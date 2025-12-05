بعد الغارات الإسرائيلية أمس.. مجلس الجنوب يبدأ مسح الأضرار

Advertisement

باشرت الفرق الفنية في ، بتوجيه من رئيس ، عمليات الكشف والمسح الميداني للأضرار التي خلّفها الاعتداء أمس على بلدات محرونة والمجادل والشهابية.ويأتي هذا التحرّك في إطار الخطة الطارئة التي يعتمدها للاستجابة السريعة بعد أي اعتداء، بهدف تقييم الأضرار بشكل دقيق وضمان معالجتها في أقرب وقت ممكن، بما يخفف من تداعياتها على السكان والبنى التحتية في البلدات المستهدفة.