لبنان
بعد الغارات الإسرائيلية أمس.. مجلس الجنوب يبدأ مسح الأضرار
Lebanon 24
05-12-2025
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
باشرت الفرق الفنية في
مكتب صور
، بتوجيه من رئيس
مجلس الجنوب هاشم حيدر
، عمليات الكشف والمسح الميداني للأضرار التي خلّفها الاعتداء
الإسرائيلي
أمس على بلدات محرونة والمجادل والشهابية.
ويأتي هذا التحرّك في إطار الخطة الطارئة التي يعتمدها
مجلس الجنوب
للاستجابة السريعة بعد أي اعتداء، بهدف تقييم الأضرار بشكل دقيق وضمان معالجتها في أقرب وقت ممكن، بما يخفف من تداعياتها على السكان والبنى التحتية في البلدات المستهدفة.
