Advertisement

لبنان

بعد الغارات الإسرائيلية أمس.. مجلس الجنوب يبدأ مسح الأضرار

Lebanon 24
05-12-2025 | 04:22
A-
A+
Doc-P-1451120-639005306926345126.png
Doc-P-1451120-639005306926345126.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت الفرق الفنية في مكتب صور، بتوجيه من رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، عمليات الكشف والمسح الميداني للأضرار التي خلّفها الاعتداء الإسرائيلي أمس على بلدات محرونة والمجادل والشهابية.
Advertisement

ويأتي هذا التحرّك في إطار الخطة الطارئة التي يعتمدها مجلس الجنوب للاستجابة السريعة بعد أي اعتداء، بهدف تقييم الأضرار بشكل دقيق وضمان معالجتها في أقرب وقت ممكن، بما يخفف من تداعياتها على السكان والبنى التحتية في البلدات المستهدفة.
مواضيع ذات صلة
مجلس الجنوب يبدأ عمليات الكشف والمسح الميداني للأضرار في بلدات صور
lebanon 24
05/12/2025 14:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
​شاهدوا بالصور حجم الأضرار التي تسبّبت بها الغارات الإسرائيليّة على بلدة بنعفول
lebanon 24
05/12/2025 14:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أعنف الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان ليلا: مرحلة السلام بالقوة بدأت وعلى لبنان تحديد موقعه
lebanon 24
05/12/2025 14:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّقت إيران على الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت لبنان يوم أمس؟
lebanon 24
05/12/2025 14:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الجنوب هاشم حيدر

مجلس الجنوب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

هاشم حيدر

الشهابية

مكتب صور

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2025-12-05
06:47 | 2025-12-05
06:36 | 2025-12-05
06:31 | 2025-12-05
06:16 | 2025-12-05
06:13 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24