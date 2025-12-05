Advertisement

لبنان

لثلاث سنوات.. ياسر نعمة رئيسًا للجنة محمية أرز تنورين بالتزكية

05-12-2025
عقدت لجنة محمية أرز تنورين اجتماعًا خُصّص لانتخاب رئيس جديد لها، وقد أسفرت العملية عن فوز رئيس بلدية تنورين ياسر نعمة بالتزكية.
وسيتولى نعمة رئاسة اللجنة التنفيذية للمحمية لمدة ثلاث سنوات، خلفًا للدورة السابقة، على أن يبدأ مهامه وفق الآليات المعتمدة في إدارة المحميات الطبيعية.
إدارة المحميات الطبيعية

لجنة محمية أرز تنورين

اللجنة التنفيذية

لجنة التنفيذ

أرز تنورين

رئاسة ال

تنورين

