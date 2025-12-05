24
لبنان
لثلاث سنوات.. ياسر نعمة رئيسًا للجنة محمية أرز تنورين بالتزكية
Lebanon 24
05-12-2025
|
04:26
عقدت
لجنة محمية أرز تنورين
اجتماعًا خُصّص لانتخاب رئيس جديد لها، وقد أسفرت العملية عن فوز رئيس بلدية
تنورين
ياسر نعمة بالتزكية.
وسيتولى نعمة رئاسة
اللجنة التنفيذية
للمحمية لمدة ثلاث سنوات، خلفًا للدورة السابقة، على أن يبدأ مهامه وفق الآليات المعتمدة في
إدارة المحميات الطبيعية
.
