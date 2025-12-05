المرونة ضرورية مع الرئيس

Advertisement

تؤكد مصادر مطلعة ان " " يتصرّف بمرونة ملحوظة تجاه رئيس الجمهورية . ورغم التحفّظات المعروفة على بعض خطواته، إلا أنّ هناك رغبة واضحة بعدم دفعه إلى الزاوية أو إحراجه في الملفات الحساسة.المصادر ذاتها تقول إنّ "الثنائي" يترك للرئيس هامشاً واسعاً في الحركة الدبلوماسية والسياسية، وكأنّ المطلوب إبقاء خطوط التواصل مفتوحة وتفادي أي اشتباك داخلي يمكن أن يزيد المشهد تعقيداً في مرحلة تحتاج قدراً أعلى من التهدئة.