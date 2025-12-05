Advertisement

لبنان

"هجمة" على بري

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-12-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1451136-639005319287718876.jpg
Doc-P-1451136-639005319287718876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصلت في الآونة الأخيرة حملة مؤيدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري تأييداً له ضد "هجمة" تعرض لها من قبل الرافضين لموقفه المؤيد تكليف رئاسة الجمهورية السفير السابق سيمون كرم، للمشاركة كممثل مدني ضمن لجنة "الميكانيزم" المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
Advertisement
وما ظهر أن هذه "الهجمة" جاءت من ضمن "البيت الشيعي الواحد"، وقد انعكس ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مصدر مقرب من حركة "أمل" قال لـ"لبنان24" تعليقاً على تلك "الهجمة" تجاه بري: "لا تقدم ولا تؤخر، ومن يتحدث بلغة التخوين يمثل نفسه".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"الوفاء للمقاومة": لبنان والمنطقة تحت هجمة عدوانية أميركية–إسرائيلية منظمة
lebanon 24
05/12/2025 14:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد بري يستطلع الموقف الايراني و"الثنائي" ينفي خلاف بري-قاسم
lebanon 24
05/12/2025 14:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
lebanon 24
05/12/2025 14:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من خلاف بين بري و "حزب الله"؟
lebanon 24
05/12/2025 14:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

مواقع التواصل الاجتماعي

نبيه بري

الجمهوري

رئاسة ال

إسرائيل

جمهورية

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-12-05
06:36 | 2025-12-05
06:31 | 2025-12-05
06:16 | 2025-12-05
06:13 | 2025-12-05
06:08 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24