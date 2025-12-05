"هجمة" على بري

Advertisement

تواصلت في الآونة الأخيرة حملة مؤيدة لرئيس مجلس النواب تأييداً له ضد "هجمة" تعرض لها من قبل الرافضين لموقفه المؤيد تكليف رئاسة الجمهورية السفير السابق سيمون كرم، للمشاركة كممثل مدني ضمن لجنة "الميكانيزم" المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار بين وإسرائيل.وما ظهر أن هذه "الهجمة" جاءت من ضمن "البيت الواحد"، وقد انعكس ذلك عبر .مصدر مقرب من حركة "أمل" قال لـ" " تعليقاً على تلك "الهجمة" تجاه : "لا تقدم ولا تؤخر، ومن يتحدث بلغة التخوين يمثل نفسه".