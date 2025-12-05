Advertisement

لبنان

الجميّل استقبل وفداً من المجلس الإسلامي العلوي… وبحث في الأوضاع والتحديات

Lebanon 24
05-12-2025
استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفدًا من المجلس الإسلامي العلوي، حيث خُصّص اللقاء لبحث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والتحديات التي تواجهها البلاد على المستويين السياسي والاجتماعي.
وحضر الاجتماع من جانب حزب الكتائب عضو المكتب السياسي المحامي منير الديك، فيما ضمّ وفد المجلس الإسلامي العلوي: عضو الهيئة الشرعية فضيلة الشيخ محمد عبدالكريم، رئيس الدائرة الدينية ومدير مكتب رئيس المجلس فضيلة الشيخ أحمد عاصي، عضو الهيئة التنفيذية المحامي علي أعد، ومستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية المحامي معتز سعدالدين.

وشكّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين مختلف المكوّنات اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة.
