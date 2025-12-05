الجميّل استقبل وفداً من المجلس الإسلامي العلوي… وبحث في الأوضاع والتحديات

Advertisement

استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي وفدًا من المجلس الإسلامي العلوي، حيث خُصّص اللقاء لبحث التطورات الراهنة في والمنطقة والتحديات التي تواجهها البلاد على المستويين السياسي والاجتماعي.وحضر الاجتماع من جانب حزب الكتائب عضو المحامي منير الديك، فيما ضمّ وفد المجلس الإسلامي العلوي: عضو الهيئة الشرعية فضيلة عبدالكريم، رئيس الدائرة ومدير مكتب رئيس المجلس فضيلة الشيخ أحمد عاصي، عضو الهيئة التنفيذية المحامي علي أعد، ومستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية المحامي معتز سعدالدين.وشكّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين مختلف المكوّنات في هذه المرحلة الدقيقة.