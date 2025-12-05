24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجميّل استقبل وفداً من المجلس الإسلامي العلوي… وبحث في الأوضاع والتحديات
Lebanon 24
05-12-2025
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
حزب الكتائب
النائب سامي
الجميّل في بيت
الكتائب
المركزي في الصيفي وفدًا من المجلس الإسلامي العلوي، حيث خُصّص اللقاء لبحث التطورات الراهنة في
لبنان
والمنطقة والتحديات التي تواجهها البلاد على المستويين السياسي والاجتماعي.
Advertisement
وحضر الاجتماع من جانب حزب الكتائب عضو
المكتب السياسي
المحامي منير الديك، فيما ضمّ وفد المجلس الإسلامي العلوي: عضو الهيئة الشرعية فضيلة
الشيخ محمد
عبدالكريم، رئيس الدائرة
الدينية
ومدير مكتب رئيس المجلس فضيلة الشيخ أحمد عاصي، عضو الهيئة التنفيذية المحامي علي أعد، ومستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية المحامي معتز سعدالدين.
وشكّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين مختلف المكوّنات
اللبنانية
في هذه المرحلة الدقيقة.
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الإسلامي العلوي التقى مفتي طرابلس في سيدني
Lebanon 24
رئيس المجلس الإسلامي العلوي التقى مفتي طرابلس في سيدني
05/12/2025 14:00:42
05/12/2025 14:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل وفدا من المركز الإسلامي – عائشة بكار والنائب سليمان
Lebanon 24
سلام استقبل وفدا من المركز الإسلامي – عائشة بكار والنائب سليمان
05/12/2025 14:00:42
05/12/2025 14:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها
05/12/2025 14:00:42
05/12/2025 14:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل وفداً أوروبياً وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل وفداً أوروبياً وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية
05/12/2025 14:00:42
05/12/2025 14:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب السياسي
النائب سامي
حزب الكتائب
الشيخ محمد
مدير مكتب
اللبنانية
رئيس حزب
الدينية
تابع
قد يعجبك أيضاً
سامي الجميل: نأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية لاستعادة الدولة
Lebanon 24
سامي الجميل: نأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية لاستعادة الدولة
06:58 | 2025-12-05
05/12/2025 06:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مستودع مشبوه... وضبط مواد تبغية مهرَّبة ومقلَّدة (صورة)
Lebanon 24
مستودع مشبوه... وضبط مواد تبغية مهرَّبة ومقلَّدة (صورة)
06:47 | 2025-12-05
05/12/2025 06:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة إستقبل وفدا من حوارة
Lebanon 24
شحادة إستقبل وفدا من حوارة
06:36 | 2025-12-05
05/12/2025 06:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر
06:31 | 2025-12-05
05/12/2025 06:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يحذّر: لا تفاوض تحت النار واستمرار العدوان يجدد الحرب
Lebanon 24
بري يحذّر: لا تفاوض تحت النار واستمرار العدوان يجدد الحرب
06:16 | 2025-12-05
05/12/2025 06:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:58 | 2025-12-05
سامي الجميل: نأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية لاستعادة الدولة
06:47 | 2025-12-05
مستودع مشبوه... وضبط مواد تبغية مهرَّبة ومقلَّدة (صورة)
06:36 | 2025-12-05
شحادة إستقبل وفدا من حوارة
06:31 | 2025-12-05
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر
06:16 | 2025-12-05
بري يحذّر: لا تفاوض تحت النار واستمرار العدوان يجدد الحرب
06:13 | 2025-12-05
الأمن والاستقرار على جدول الرئيس عون.. لقاء مع الحجار وشهيب
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 14:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 14:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 14:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24