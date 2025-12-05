Advertisement

لبنان

سامي الجميل: نأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية لاستعادة الدولة

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1451183-639005399967563802.jpeg
Doc-P-1451183-639005399967563802.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على أهمية الدور الفكري والمؤسساتي الذي لعبه المركز منذ تأسيسه، لافتًا إلى أنه "في ظل القصف والمعارك والتحديات الكبيرة، وفي وقت كان الجميع منشغلاً بالصراعات والحروب التي عاشها لبنان، كانت مجموعة بقيادة الرئيس أمين الجميّل تفكّر وتوثّق وتقترح الحلول بطريقة بنّاءة، بعيدًا عن العنف والانقسامات".
Advertisement

وأضاف ضمن فعاليات الذكرى الخمسين لتأسيس بيت المستقبل: "بعد خمسين عامًا على تأسيس بيت المستقبل، نتعهّد بمزيد من العمل والنشاطات والمساهمة في كل مرحلة من تاريخ لبنان لوضع حجر الأساس للمستقبل".

وتوقف الجميّل عند قرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتعيين السفير سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل، مذكّرًا بأن الرئيس أمين الجميّل اتخذ قبل 43 عامًا، خلال الاحتلال الإسرائيلي، القرار نفسه بالذهاب إلى المفاوضات لتحرير الأرض، مؤكدًا أن ما يُسمّى "اتفاق 17 أيار" هو في جوهره اتفاق لجلاء الجيش الإسرائيلي عن لبنان.

وأعرب عن أسفه لأن البعض استخدم الاتفاق في مقاربات داخلية ضيّقة وحسابات سياسية صغيرة، معتبرًا أن "الاتفاق آنذاك كان أفضل بكثير من اتفاق وقف إطلاق النار الحالي واتفاق ترسيم الحدود البحرية، رغم كل حملات التخوين والتشويه".

وأضاف: "لو واكب الجميع الاتفاق يومها وحافظوا عليه، لكانت انتهت المأساة منذ ذلك الحين، ولكان لبنان اليوم يواكب نهضة العالم العربي بدل التأخر عنها. للأسف أضعنا 43 عامًا للوصول إلى نفس الخطوات والكلمات والمفاوضات".

وأكد الجميّل أن اللحظة اليوم تتطلب شجاعة الذهاب إلى النهاية في استعادة الدولة وسيادتها وحصر السلاح ووقف وإقفال جبهة الجنوب، مشيرًا إلى أن اللبنانيين يعيشون الأزمات منذ العام 1969، وأولادهم يكبرون في ظل الحرب والاستقرار، وحان الوقت لوقف هذا المسار.

وقال: "هدفنا بناء السلام. وأستعيد هنا قول الرئيس الجميّل في بداية عهده: اعطونا السلام وخذوا ما يدهش العالم. ونحن في العام 2025 نؤكد من بيت المستقبل أن لبنان، عندما يعمّه السلام، يملك كل الطاقات ليكون دولة اقتصادية متقدمة، فليس بين الدول الصغيرة من يملك قدراتنا وثرواتنا البشرية والطبيعية والمناخية."

ولفت إلى أن نجاح مسار رئيس الجمهورية يتطلب تعاون الجميع، وإرادة واضحة بـ حصر السلاح وحلّ الأزمة في الجنوب، مؤكداً: "نحن قادرون على بناء أجمل بلد في العالم إذا وضعنا يدنا بيد بعضنا البعض، وهنا يأتي دور بيت المستقبل في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات، ودور الجيل الجديد في التفكير للمستقبل".

وختم الجميّل موجّهًا التحية إلى الرئيس أمين الجميّل، قائلاً:"هو من بدأ مسيرته بالدفاع عن لبنان من الخطوط الأمامية، وهو رجل مفكّر ومقدام وعنيد وثابت. يفكّر بلبنان دائمًا ويدافع عنه، وناضل طوال حياته وقدم التضحيات الكبرى، من صحته إلى عائلته ونجله الشهيد، في خدمة هذا الوطن".
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: المطلوب من الدولة والجيش الاسراع بتنفيذ هذه المهمة التي اقرت في مجلس الوزراء
lebanon 24
05/12/2025 21:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل من قضر بعبدا: لن نستعيد أموال الناس ما لم نستعد إقتصادنا ولن نستعيد إقتصادنا من دون إستقرار
lebanon 24
05/12/2025 21:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: بيار الجميّل رمز الشجاعة والدفاع عن لبنان الحر والسيادة الكاملة
lebanon 24
05/12/2025 21:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: لن نحيي الاقتصاد ونستعيد الاموال اذا لم نستعد الاستقرار ونقفل جبهة الجنوب وهذا لن يتحقق الا بالتفاوض
lebanon 24
05/12/2025 21:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

الجمهوري

رئيس حزب

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24