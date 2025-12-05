إصابة مواطن سوري بانفجار لغم أرضي عند معبر العريضة – أبو سويد

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن مواطناً سورياً أصيب بجروح خطرة نتيجة انفجار لغم أرضي عند معبر العريضة – .ووفق المعلومات المتداولة، وقع الانفجار بينما كان الرجل يتواجد في محيط المعبر الحدودي.وقد جرى نقله الى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.