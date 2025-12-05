Advertisement

لبنان

إصابة مواطن سوري بانفجار لغم أرضي عند معبر العريضة – أبو سويد

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:04
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مواطناً سورياً أصيب بجروح خطرة نتيجة انفجار لغم أرضي عند معبر العريضة – أبو سويد.
ووفق المعلومات المتداولة، وقع الانفجار بينما كان الرجل يتواجد في محيط المعبر الحدودي.

وقد جرى نقله الى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
لبنان 24

أبو سويد

لبنان

سوريا

العلا

فيات

