لبنان
لقاءات في بكركي لمواصلة مبادرات السلام والحوار بين الأديان
Lebanon 24
05-12-2025
|
07:10
A-
A+
استقبل البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو والامين العام للرابطة بول يوسف كنعان واستبقاهما إلى مائدة الصرح.
الحلو قال بعد اللقاء:" من الطبيعي أن نزور صاحب الغبطة بعد الزيارة المباركة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر الذي أتى بأفكار جيدة جدا لمستقبل
هذا البلد
،ومن أجل وضع السلام على مساره الصحيح في
لبنان
والمنطقة،ونحن هنا من أجل الخطوات وماذا يجب أن نفعل ببركة غبطته لمتابعة الأمور التي طرحها البابا خلال زيارته لا سيما موضوع نشاط الشبيبة والحركة التي نشأت في بكركي لجمع هذا العدد الهائل من الشبيبة، اضافة الى الحوار بين الأديان الذي حصل في ساحة
الشهداء
، وهذه الخطوات يجب أن تتابع من قبل الرابطة، ونحن هنا اليوم للتباحث في كيفية متابعتها،وللاستمرار بالروحية التي وضعها الحبر الأعظم خلال زيارته".
كما التقى رئيس بلدية العطشانة_المتن العميد روبير جبور الذي هنأ البطريرك على نجاح الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الأعظم بأبعادها الروحية والسياسية ، مؤكدا الدعوات التي أطلقها البابا لاوون الداعية إلى السلام في لبنان والمنطقة.
جبور اطلع البطريرك على برنامج العمل الانمائي لمجلس البلدي .
ومن الزوار أيضا مكتب راعوية الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية برئاسة الاباتي سمعان بو عبدو . (الوكالة الوطنية)
