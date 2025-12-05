وزير العمل بحث مع نقابات المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع القطاع وحقوق العمال

Advertisement

استقبل وزير العمل في مكتبه اليوم وفداً من نقابة اصحاب المطاعم والملاهي والباتسري في برئاسة طوني ، الذي أطلع الوزير أوضاع القطاع، وجرت مناقشة الوسائل التي ستعتمد لانجاز معاملات العمال الاجانب وتسوية اوضاعهم في ولاجقا في ..كما استقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة ألأدلاء السياحيين برئاسة جان كلود حواط ، وحضور رئيس الدكتور .وتم البحث في اوضاعهم العامة، والعمل على مساعدتهم في الإنضمام الى الضمان الاجتماعي ، وتطوير قانون العمل الذي ينظم هذه المهنة. (الوكالة الوطنية)