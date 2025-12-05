Advertisement

لبنان

وزير العمل بحث مع نقابات المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع القطاع وحقوق العمال

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:12
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه اليوم وفداً من نقابة اصحاب المطاعم والملاهي والباتسري في لبنان برئاسة طوني الرامي ، الذي أطلع الوزير حيدر على أوضاع القطاع، وجرت مناقشة الوسائل التي ستعتمد لانجاز معاملات العمال الاجانب وتسوية اوضاعهم في وزارة العمل ولاجقا في الأمن العام..
كما استقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة ألأدلاء السياحيين برئاسة جان كلود حواط ، وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وتم البحث في اوضاعهم العامة، والعمل على مساعدتهم في الإنضمام الى الضمان الاجتماعي ، وتطوير قانون العمل الذي ينظم هذه المهنة. (الوكالة الوطنية)
