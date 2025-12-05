هل صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على قرار تجميد أموال حزب الله والحوثيين؟

Advertisement

وسط الجدل واللغط الذي لف قرار لجنة رسمية تجميد أموال تعود لكيانات إرهابية من بينها والحوثيين في اليمن، نفت رئاسة الجمهورية مصادقتها على هذا القرار.وأكدت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة أنها لم تعلم ولم تصادق على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعات إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما.كما أوضحت أن "مثل هذه القرارات لا ترسل "، مضيفة أن "ما يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر هي القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية فقط، أما قرارات وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل".(الحدث)