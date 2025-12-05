Advertisement

لبنان

هل صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على قرار تجميد أموال حزب الله والحوثيين؟

05-12-2025 | 07:21
وسط الجدل واللغط الذي لف قرار لجنة رسمية عراقية تجميد أموال تعود لكيانات إرهابية من بينها حزب الله والحوثيين في اليمن، نفت رئاسة الجمهورية مصادقتها على هذا القرار.
وأكدت الرئاسة العراقية في بيان اليوم الجمعة أنها لم تعلم ولم تصادق على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعات إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما.

كما أوضحت أن "مثل هذه القرارات لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية"، مضيفة أن "ما يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر هي القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية فقط، أما قرارات مجلس الوزراء وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل".

 (الحدث)
