جابر بحث مع شري ودرغام في ملف التعويضات عن الأبنية المتضررة في الضاحية

استقبل النائب ورئيس الجنوبية محمد درغام للبحث معه في موضوع التعويضات عن الأبنية المتضررة في الضاحية.وبعد اللقاء، قال النائب شري:"لقاؤنا كان لبحث بعض الأمور الإنمائية في الضاحية الجنوبية وخاصة في موضوع ، وقد تبيّن من الكشوفات التي قدمها لنا الوزير جابر ان هناك بعض التحويلات المالية للهيئة للإغاثة ومجلس الجنوب مخصصّة للترميم الإنشائي والترميم الجزئي، إضافة إلى بعض الاعتمادات التي تم تحويلها من وزارة الأشغال إلى لمشاريع الطرقات والبنى التحتية".أضاف :"وقد أبدى الوزير جابر كل تعاون وستكون هناك لقاءات متتالية للوصول إلى ما يتطلع إليه الاتحاد، خصوصاً في موضوع البنى التحتية والترميم الإنشائي أو الجزئي".وشكر شري بإسم الاتحاد وبإسم أهالي الضاحية الجنوبية المستفيدين من هذه الاعتمادات والتي تم تحويلها إلى ومجلس الجنوب بالسرعة المطلوبة،" الوزير جابر على استجابته السريعة لمقتضيات إعادة إسكان من تضررت منازلهم فيها، وقال ان ما هو مطلوب قد أنجز، ومن المفترض أن تكون هناك متابعة لكيفية صرف الأموال، ولمسنا من الوزير جابر اهتماماً بالغاً وهو يأخذ هذا الملف على عاتقه ويتخذ كل الإجراءات التي تسّهل الأمور الإدارية والروتينية من أجل تحقيق ما هو مطلوب".وعن ملف إعادة الإعمار، أشار شري إلى انه "ملف مختلف كليا عن ملف الترميم ويُبحث على صعيدٍ وطني، وعلى أن تتحّمل مسؤولية إيجاد اعتمادات له، أما ما نتابعه نحن فهو من أجل إعادة آلاف العائلات التي تحتاج مساكنها إلى ترميم إنشائي وجزئي فقط".