باسيل: بين البابا وجعجع ماذا تختارون؟

كتب رئيس عبر حسابه على موقع اكس: بين دعوة قداسة البابا اللبنانيين قبل ايّام للسلام والعيش معًا وبين تهديد السيّد بقطع الرؤوس والتخلّص من البقايا والرواسب"، أيها المسيحيون أيها اللبنانيون ماذا تختارون؟

