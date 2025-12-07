Advertisement

لبنان

باسيل: بين البابا وجعجع ماذا تختارون؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1451996-639007292652344391.JPG
Doc-P-1451996-639007292652344391.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على موقع اكس: بين دعوة قداسة البابا اللبنانيين قبل ايّام للسلام والعيش معًا وبين تهديد السيّد جعجع بقطع الرؤوس والتخلّص من البقايا والرواسب"، أيها المسيحيون أيها اللبنانيون ماذا تختارون؟
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع: زيارة قداسة البابا تحمل إلينا رسالة واضحة
lebanon 24
07/12/2025 21:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أسئلة وسجالات بعد غياب جعجع عن زيارة البابا ومصادر مقرّبة من عون تتهمه بالتشويش
lebanon 24
07/12/2025 21:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب لم يحضر جعجع القداس الذي ترأسه البابا
lebanon 24
07/12/2025 21:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا اختار البابا لاوون الرابع عشر تركيا كأول رحلة خارجية له؟
lebanon 24
07/12/2025 21:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر جبران باسيل

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

التيار

المسيح

لبنان

جبران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-12-07
14:00 | 2025-12-07
13:54 | 2025-12-07
13:53 | 2025-12-07
13:46 | 2025-12-07
13:44 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24