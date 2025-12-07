Advertisement

لبنان

إضاءة شجرة الميلاد في ساحة الشهداء

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1452030-639007345496097856.jpg
Doc-P-1452030-639007345496097856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أضاءت بلدية بيروت شجرة الميلاد، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف، في حفل أقيم مساء اليوم في ساحة الشهداء، في حضور الوزير شارل الحاج ممثلا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء: التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل نصار، السياحة لورا لحود،  الذكاء الاصطناعي وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والنواب السادة: فؤاد مخزومي، غسان حصباني، نديم الجميّل، جهاد بقرادوني، بولا يعقوبيان، ادكار طرابلسي، نقولا الصحناوي، هاغوب تريزيان، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، سفير فرنسا هيرفي ماغرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان وحشد من الفاعليات.
Advertisement

بداية النشيد الوطني، فكلمة لرئيسة المهرجانات والسياحة في مدينة بيروت لينا سنو قالت فيها: "بعد غياب اكثر من سبع سنوات تحمل شجرة الميلاد قصتنا، هذه السنة هي سنة السياحة والمهرجانات والاحتفالات.ثم فيديو عن بيروت المدينة التي مرت بأزمات وخسارات  والتي   تقوم  وتكمل، ومن روحها جمعنا لولو الشرق الأوسط لنخلق شجرة تشبهها، شجرة رمز القوة والنقاء والسلام كما أوصانا البابا لاوون في زيارته الى لبنان".
وتحدث رئيس بلدية بيروت ابراهبم زيدان، فقال: "نلتقي اليوم في هذا المساء لنضيء معا شجرة الميلاد رمز السلام ولنجدد رسالة هذه المدينة التي لا تزال تنبض بالحياة وتتمسك بالأمل. بيروت مدينة النور والتعددية والانفتاح، تعلمنا في كل موسم ميلاد ان  القوة الحقيقية  تكمن في وحدتنا،  وأن جمالها يكتمل عندما نجتمع حول ما يوحدنا وهي ومجبتنا لعاصمتنا واصرارنا على النهوض بها وبأهلها، بيروت التي مرت بالكثير لا تزال تعرف كيف تبتسم، وتقاوم، وكيف تنبض الحياة في كل شارع وزاوية فيها، بيروت ليست حجارة ولا مبان فقط، بيروت هي أنتم، انتم نبض بيروت ومحبتكم لها ولبعضكم، وأصراركم الا تنطفىء هذه المدينة. هذه الشجرة رسالة بأن نور بيروت لا ينطفىء، وأننا قادرون دائما على ان نخلق مساحة فرح. ونجدد التزامنا بخدمة المدينة وبناء مستقبل يليق بأبنائها وتقديم الأفضل لأهلها". وتقدم بالشكر "لكل من ساهم بتنظيم هذا الحدث. في هذا الموسم المبارك "متمنيا" أن يعم السلام في بيوتكم وأن يحمل الميلاد والخير والطمأنبنة لكل عائلة".

والقى المحافظ عبود كلمة أعلن فيها أن "هذه الساحة شهدت  احداث حزينة حصلت في لبنان خلال السنوات السبع الماضية، من تظاهرات   وانقسام سياسي وغيره ادى الى موت المدينة، واليوم  بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، ها هي الساحة تعود مجددا لتنبض بالحياة حيث تجمعنا اليوم لاضاءة شجرة الميلاد المركزية، هناك الكثير من أشجار الميلاد تضاء في بيروت هذا العام، ولكن لهذه الشجرة رمزية خاصة بأنها شجرة بلدية بيروت، شجرة  الدولة والسلطة التي هي على علاقة مع الشعب،  شجرة اعادة بناء مدينة بيروت  ولها قيمة رمزية  وهي تعطي الاشارة لاعادة احياء وسط بيروت وقلبها اي ساحة الشهداء، ومن ضمنها هذه القاعة التي تباركت باستقبال قداسة  البابا  الاسبوع الماضي, وستشهد هذه الساحة مباشرة العمل بحديقة الرئيس جوزاف عون وهي مستوحاة من ساحة البرج في مرحلة  الستينات، واعادة بناء هذه الساحة لها رمزية خاصة وستكون للمرة الاولى تشبه مدينة بيروت بجمالها واناقتها"، وتوجه بالشكر لمطارنة بيروت ولكل الحضور.

بعد ذلك قدم كورال الجامعة الأنطونية ترانيم ميلادية بالمناسبة. ثم تمت اضاءة الشجرة، واطلقت الألعاب والمفرقعات النارية، وتم استعراض مواكب ميلادية. وفي الختام قدمت فعالية "بيروت ترنم" حفلا ميلاديا أدته جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة الاب توفيق معتوق.
مواضيع ذات صلة
بلدية زوق مصبح تضيء شجرة الميلاد وسط احتفال جماهيري
lebanon 24
07/12/2025 21:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. البترون تضيء شجرة الميلاد
lebanon 24
07/12/2025 21:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور والفيديو... بلدات لبنانية تُضيء شجرة الميلاد
lebanon 24
07/12/2025 21:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مغدوشة تضيء شجرة الميلاد وتطلق أجواء الأعياد برسالة أمل ووحدة (صور وفيديو)
lebanon 24
07/12/2025 21:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الجمهوري

ابراهيم

جمهورية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-12-07
14:00 | 2025-12-07
13:54 | 2025-12-07
13:53 | 2025-12-07
13:46 | 2025-12-07
13:44 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24