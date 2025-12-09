Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل جهاد الصمد

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:18
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
