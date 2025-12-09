عدوان: قانون القضاء العدلي وقانون الإعلام في الهيئة العامة قبل نهاية السنة

Advertisement

أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب عدوان، بعد الجلسة، أنّ اللجنة أقرت بشكل نهائي المرسوم المحال من رئيس الجمهورية والمتعلّق بقانون العدلي، بعد دراسته على جلسات متتالية، وأحالته إلى ، مؤكداً أنّ اقتراحي قانون القضاء العدلي وقانون الإعلام سيصبحان على جدول أعمال الهيئة العامة قبل نهاية السنة.وأشار عدوان إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقاشاً أساسياً لقانون الفجوة المالية، معتبراً أنّ هذا الملف يجب أن ينطلق من قواعد دستورية وقانونية واضحة لمعالجة أزمة قائمة منذ عام 2019 وتتفاقم من دون حلول جدية.وشدّد على أنّ المودعين غير مسؤولين إطلاقاً عن الأزمة ولا يجوز تحميلهم أي أعباء، مؤكداً ضرورة تحديد مسؤوليات الدولة والحكومات المتعاقبة ومصرف والمصارف، قبل الانتقال إلى تحديد الالتزامات والمهل والضمانات.وختم بالتأكيد أنّ تحديد هذه العناصر يمهّد لإقرار مشروع قانون واضح لمعالجة الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين.