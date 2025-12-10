استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل (ATFL) السفير إدوارد غابرييل مع وفد من الخبراء المتخصصين من والولايات المتحدة الأميركية، في حضور سفير الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.



وبعد اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة، تحدث السفير ميشال عيسى قائلاً: "أود أن أشكر دولة الرئيس الذي أتاح لنا إحضار قسم كبير من إلى لبنان ليستمعوا منه مباشرة إلى الواقع، لأنه عادة ما تصل الأمور إلى أميركا بشكل مختلف عن الواقع في لبنان، وعليه قدم الرئيس بري رأيه مباشرة للوفد حول الوضع، وآمل أن يكون الوفد قد فهم حقيقة ما يحصل".



وعن رأيه في تعيين السفير سيمون كرم في لجنة "الميكانيزم" والرسائل التي يريد الرئيس بري إيصالها للولايات المتحدة، قال عيسى: "أعتقد أن الرئيس بري قد أوصل الأمور التي كان يجب أن يعرفها الوفد، كما قلت بأن الأمور تصل أحياناً إلى أميركا بشكل مختلف عما يجب أن تصل إليه. أما بالنسبة للمفاوضات التي تحصل حالياً، علينا ألا نحكم على الأمور أو نعطيها أهمية منذ اليوم الأول، وكما سبق وقلت، علينا أن نفتح الأبواب ليعطي كل واحد رأيه:,



وحول استمرار الاعتداءات والمساعدات الأميركية للجيش، قال السفير عيسى: "المساعدات مستمرة ولم تتوقف يوماً، وكما قلت إن المفاوضات بدأت، وهذا لا يعني أن ستتوقف، وهم يعتقدون أن الأمرين منفصلان وبعيدان عن بعضهما البعض، وأعتقد أنه يمكن من خلال التفاوض تقريب وجهات النظر". وفيما يتعلق بزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى أميركا، قال: "لا زلنا نعمل عليها وليس لدي تاريخ محدد لموعدها، ولكن أعتقد أنها ستحصل، وبرأيي أن قائد الجيش لديه رسالة للأميركيين ومن الأفضل أن يوصلها بنفسه".



وعن انتهاء المرحلة الأولى لتسلم الجيش منطقة جنوب الليطاني، قال: "نحن ننتظر أن يكون جنوب الليطاني تحت سلطة الجيش، وهذا أمر جيد، وآمل أن يصدر هذا القرار من الحكومة وليس فقط من قائد الجيش."



وحول الرسالة التي يمكن توجيهها لحزب الله، قال: " عليه أن يقوم بالواجبات التي يجب عليه القيام بها وهو يعرف ما هي".



بدوره، قال السفير إدوارد غابرييل بعد اللقاء: "لقد أجرينا للتو اجتماعاً جيداً مع الرئيس نبيه بري، بحضور السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، وأود أن أشكره على دعوتنا إلى لبنان لمعاينة الوضع الحالي. نحن مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (AFTL) ونستضيف مجموعة من الخبراء هنا في لبنان من أميركا وواشنطن، وهم خبراء ومتخصصون في ملفات لبنان في واشنطن، وكانت فرصة لمناقشة مكانة لبنان وعلاقاته الإقليمية مع والخليج والدول الأخرى في ، وذلك استناداً إلى خبرة هؤلاء الخبراء وفهمهم لما يحدث، لكي نتمكن من نقل هذه المعلومات إلى الكونغرس، مؤكداً أن الإجتماع بشكل عام كان ثمراً للغاية".



وعن رؤيته للوضع الحالي، خصوصاً بعد بدء المفاوضات، قال: "نحن متفائلون جداً بقيادة السفارة للمضي قدماً وضمان تقدم المفاوضات، وكذلك بدعمها للقوات الأمنية والتأكد من أنها تقوم بواجباتها".



كما استقبل الرئيس بري رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي مع وفد من مجلس الإدارة، حيث سلمه دعوة للمشاركة في الاحتفال بمناسبة العيد الـ90 للريجي. وكان اللقاء أيضاً مناسبة وضع خلالها سقلاوي الرئيس بري بإنجازات الريجي عن عام 2025.



وبعد اللقاء، قال سقلاوي: "تشرفت أنا وزملائي في لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك بمقابلة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، أولاً لدعوته للاحتفال الذي سيقام يوم الخميس الواقع فيه 18-12-2025 في البيال، بمناسبة العيد الـ90 للريجي، والذي سيقام برعاية دولة الرئيس نبيه بري."



وأضاف سقلاوي: "كما كان اللقاء فرصة لوضعه في إنجازات الريجي المختلفة. وقد وعدنا دولة الرئيس وأبلغناه بأننا نتوقع هذا العام زيادة في إيرادات الريجي الإجمالية لصالح الخزينة قد تصل إلى 20% عن عائدات 2024، أي زيادة على عائدات 2024 التي كانت 402 مليون دولار، ونأمل أن نصل إلى ما يقارب 500 مليون دولار."

Advertisement