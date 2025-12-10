من أخطر المطلوبين... الجيش أوقف "حسن جرافة"

صدر عن ـــ ، البيان الآتي:



يواصل الجيش مكافحة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من عند مدخل مخيم – المطلوب (ح.ن.) الملقب بـ"حسن جرافة" الذي كان يدير "هنغار شاتيلا"، بعد عملية رصد وتعقّب، وهو أحد أخطر المطلوبين لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة مسلحة للاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وتعاطيها، إطلاق النار على دورية تابعة للجيش ورمي رمانة يدوية نحو عناصر الدورية، افتعال إشكالات، فرض خوات، السلب بقوة السلاح، سرقة دراجات نارية. وضبطت في حوزته مسدسَين حربيَّين، وكمية كبيرة من المخدرات والمسروقات.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.

