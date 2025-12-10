الوزير هاني رافق رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان.. وتمهيد لاتفاقية زراعية مشتركة

رافق الدكتور نزار هاني رئيس الجمهورية العماد في زيارته إلى سلطنة ، ضمن الوفد الرسمي الذي ضم والدفاع والداخلية والصحة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.



وخلال الزيارة، عقد الوزير هاني لقاء ثنائيا مع وزير الزراعية والسمكية وموارد المياه العُماني الدكتور الحبسي بحضور للوزارة ومديري المديريات المختلفة، لبحث سبل تطوير العلاقات الزراعية وتوسيع مجالات الشراكة بين وسلطنة عُمان.



وتناولت أبرز نقاط البحث:



1- استعداد الجانب العُماني لزيادة الصادرات الزراعية، خاصة بعد تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين بمعدل رحلتين أسبوعيًا.



2- التعاون في مجال التعاونيات الزراعية وتشجيع العمل التعاوني بما يدعم صغار المزارعين.



3- تعزيز التعاون في مجال المختبرات والبحوث الزراعية.



4- التعاون في قطاع الثروة السمكية وتربية الأسماك بمختلف مجالاته.



5- دعوة المستثمرين اللبنانيين للاستثمار في القطاع الزراعي في سلطنة عُمان، مع تقديم التسهيلات اللازمة كافة.



وقد أنهت وزارتا الزراعة والعمانية إعداد اتفاقية تعاون زراعي مشتركة سيتم توقيعها في آذار 2026، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التبادل والخبرات والاستثمارات في القطاعين الزراعي والغذائي بين البلدين.

