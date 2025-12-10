زعيتر: "القوات" اعتبرت الدائرة 16 إنجازاً ثم عطّلت اللجان وغادرت الجلسات

قال النائب ، بعد ظهر اليوم، من مجلس النواب: "نريد أن نشرح لحزب مفهوم التعطيل الذي يمارسه، ثم ينكره ويتهم به غيره. يحاول ترقيع الخيارات أو الخيار الخاطىء الذي سلكه في المجلس".وأشار إلى أن "آنذاك اعتبر حزب القوات الدائرة 16 إنجازا"، وقال: "تقدمت باقتراح قانون منذ 7 سنوات، ممثلا كتلة التنمية وتحرير. نحن دائما نطرح، بتوجيهات الحوار والنقاش في أي قانون انتخابات. لقد مشينا في قانون الدائرة 16، تماشيا مع رغبة شركائنا في الوطن، وأقر ذلك القانون".وتابع: "تقدمت أيضا باقتراح قانون دائرة واحدة على أساس النسبية، فوضع في اللجان المشتركة، ومن كان يعطل عمل اللجان المشتركة عطل هذا الاقتراح من خلال مغادرة الجلسات".وأشار إلى أن "هناك قوانين وضعت، وتم تشكيل لجنة فرعية، فلماذا انسحبوا منها وقاطعوا اللجنة الفرعية"، لافتا إلى أن "الحكومة اعتبرت أن هذا القانون غير قابل للتطبيق، وشكلت لجنة بناء على طلب ولم يقدم التقرير بعد".