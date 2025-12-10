تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
زعيتر: "القوات" اعتبرت الدائرة 16 إنجازاً ثم عطّلت اللجان وغادرت الجلسات
Lebanon 24
10-12-2025
|
11:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال النائب
غازي زعيتر
، بعد ظهر اليوم، من مجلس النواب: "نريد أن نشرح لحزب
القوات اللبنانية
مفهوم التعطيل الذي يمارسه، ثم ينكره ويتهم به غيره. يحاول ترقيع الخيارات أو الخيار الخاطىء الذي سلكه في المجلس".
وأشار إلى أن "آنذاك اعتبر حزب القوات الدائرة 16 إنجازا"، وقال: "تقدمت باقتراح قانون منذ 7 سنوات، ممثلا كتلة التنمية وتحرير. نحن دائما نطرح، بتوجيهات
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الحوار والنقاش في أي قانون انتخابات. لقد مشينا في قانون الدائرة 16، تماشيا مع رغبة شركائنا في الوطن، وأقر ذلك القانون".
وتابع: "تقدمت أيضا باقتراح قانون
لبنان
دائرة واحدة على أساس النسبية، فوضع في اللجان المشتركة، ومن كان يعطل عمل اللجان المشتركة عطل هذا الاقتراح من خلال مغادرة الجلسات".
وأشار إلى أن "هناك قوانين وضعت، وتم تشكيل لجنة فرعية، فلماذا انسحبوا منها وقاطعوا اللجنة الفرعية"، لافتا إلى أن "الحكومة اعتبرت أن هذا القانون غير قابل للتطبيق، وشكلت لجنة بناء على طلب
وزارة الخارجية
ولم يقدم التقرير بعد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة نيابية هادئة تجدّد للمكتب واللجان وتنسيق" قوّاتي" مع بري
Lebanon 24
جلسة نيابية هادئة تجدّد للمكتب واللجان وتنسيق" قوّاتي" مع بري
10/12/2025 20:16:56
10/12/2025 20:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خصوم "حزب الله" في دائرة الضوء.. مواقف "القوات اللبنانية" نموذجًا!
Lebanon 24
خصوم "حزب الله" في دائرة الضوء.. مواقف "القوات اللبنانية" نموذجًا!
10/12/2025 20:16:56
10/12/2025 20:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب غازي زعيتر: تطيير النصاب هو تطيير لحقوق مكتسبة ونحن مع اجراء الانتخابات في مواعيدها وموضوع الدائرة الـ16 واضح في القانون
Lebanon 24
النائب غازي زعيتر: تطيير النصاب هو تطيير لحقوق مكتسبة ونحن مع اجراء الانتخابات في مواعيدها وموضوع الدائرة الـ16 واضح في القانون
10/12/2025 20:16:56
10/12/2025 20:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: اتفقنا مع مصر على لجنة إدارة غزة لكن إسرائيل عطلت تشكيلها
Lebanon 24
حماس: اتفقنا مع مصر على لجنة إدارة غزة لكن إسرائيل عطلت تشكيلها
10/12/2025 20:16:56
10/12/2025 20:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
حزب القوات اللبنانية
القوات اللبنانية
وزارة الخارجية
غازي زعيتر
اللبنانية
نبيه بري
النقاش
تابع
قد يعجبك أيضاً
القعقور: اقتراح نيابي لخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا
Lebanon 24
القعقور: اقتراح نيابي لخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا
13:02 | 2025-12-10
10/12/2025 01:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضية عون تؤكد أن الأموال المحولة خلال وبعد 17 تشرين غير شرعية ويجب استعادتها
Lebanon 24
القاضية عون تؤكد أن الأموال المحولة خلال وبعد 17 تشرين غير شرعية ويجب استعادتها
12:59 | 2025-12-10
10/12/2025 12:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الصادق يطالب الحكومة بتوضيح تجاوزها الدستور في اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
Lebanon 24
الصادق يطالب الحكومة بتوضيح تجاوزها الدستور في اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
12:52 | 2025-12-10
10/12/2025 12:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتهم لبنان بعدم الجدية في ملف المعتقلين السوريين
Lebanon 24
سوريا تتهم لبنان بعدم الجدية في ملف المعتقلين السوريين
12:50 | 2025-12-10
10/12/2025 12:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل وفودًا كنسية وتربوية… وزيارة البابا في صلب المداولات
Lebanon 24
الراعي استقبل وفودًا كنسية وتربوية… وزيارة البابا في صلب المداولات
12:35 | 2025-12-10
10/12/2025 12:35:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
14:00 | 2025-12-09
09/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
22:53 | 2025-12-09
09/12/2025 10:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
05:27 | 2025-12-10
10/12/2025 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2025-12-10
القعقور: اقتراح نيابي لخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا
12:59 | 2025-12-10
القاضية عون تؤكد أن الأموال المحولة خلال وبعد 17 تشرين غير شرعية ويجب استعادتها
12:52 | 2025-12-10
الصادق يطالب الحكومة بتوضيح تجاوزها الدستور في اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
12:50 | 2025-12-10
سوريا تتهم لبنان بعدم الجدية في ملف المعتقلين السوريين
12:35 | 2025-12-10
الراعي استقبل وفودًا كنسية وتربوية… وزيارة البابا في صلب المداولات
12:32 | 2025-12-10
بتمويل بريطاني… تأهيل قلعة طرابلس التاريخية بعد أشهر من الترميم
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 20:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 20:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 20:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24