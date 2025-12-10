تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

زعيتر: "القوات" اعتبرت الدائرة 16 إنجازاً ثم عطّلت اللجان وغادرت الجلسات

Lebanon 24
10-12-2025 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1453307-639009884439057694.jpg
Doc-P-1453307-639009884439057694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب غازي زعيتر، بعد ظهر اليوم، من مجلس النواب: "نريد أن نشرح لحزب القوات اللبنانية مفهوم التعطيل الذي يمارسه، ثم ينكره ويتهم به غيره. يحاول ترقيع الخيارات أو الخيار الخاطىء الذي سلكه في المجلس".

وأشار إلى أن "آنذاك اعتبر حزب القوات الدائرة  16 إنجازا"، وقال: "تقدمت باقتراح قانون منذ 7 سنوات، ممثلا كتلة التنمية وتحرير. نحن دائما نطرح، بتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوار والنقاش في أي قانون انتخابات. لقد مشينا في قانون الدائرة 16، تماشيا مع رغبة شركائنا في الوطن، وأقر ذلك القانون".

وتابع: "تقدمت أيضا باقتراح قانون لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، فوضع في اللجان المشتركة، ومن كان يعطل عمل اللجان المشتركة عطل هذا الاقتراح من خلال مغادرة الجلسات".

وأشار إلى أن "هناك قوانين وضعت، وتم تشكيل لجنة فرعية، فلماذا انسحبوا منها وقاطعوا اللجنة الفرعية"، لافتا إلى أن "الحكومة اعتبرت أن هذا القانون غير قابل للتطبيق، وشكلت لجنة بناء على طلب وزارة الخارجية ولم يقدم التقرير بعد".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة نيابية هادئة تجدّد للمكتب واللجان وتنسيق" قوّاتي" مع بري
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
خصوم "حزب الله" في دائرة الضوء.. مواقف "القوات اللبنانية" نموذجًا!
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب غازي زعيتر: تطيير النصاب هو تطيير لحقوق مكتسبة ونحن مع اجراء الانتخابات في مواعيدها وموضوع الدائرة الـ16 واضح في القانون
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: اتفقنا مع مصر على لجنة إدارة غزة لكن إسرائيل عطلت تشكيلها
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

وزارة الخارجية

غازي زعيتر

اللبنانية

نبيه بري

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10
Lebanon24
12:32 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24